我的頻道

* 拖拉類別可自訂排序
恢復預設 確定
設定
快訊

歐洲杯／英格蘭vs.義大利 目前1:1

維珍老闆布蘭森搶先上太空 體驗4分鐘無重力

上海財大：料中國2021年全年GDP增速9.3%

記者賴錦宏／即時報導
上海財經大學高等研究院今日在滬發布《2021中國宏觀經濟形勢分析與預測年中報告》。（香港文匯網）
上海財經大學高等研究院今日在滬發布《2021中國宏觀經濟形勢分析與預測年中報告》。（香港文匯網）

上海財經大學高等研究院7月11日在滬發布《2021中國宏觀經濟形勢分析與預測年中報告》，課題組測算，在基準情景下，2021年中國全年實際GDP增速約為9.3%。

「中國宏觀經濟形勢分析與預測」課題組總負責人田國強教授表示，今年以來，中國經濟反彈勢頭良好，宏觀指標穩步復甦，但受國外疫情形勢依然嚴峻複雜等因素影響，中國國內保持穩增長與防風險的平衡仍面臨壓力。在他看來，在當前財政政策空間有限和保持貨幣政策基本穩定的條件下，如有必要，一定的降準、降息可能會成為貨幣政策的一個選項。

田國強對中國宏觀經濟形勢走勢給出基本判斷。他指出，今年以來，中國經濟反彈勢頭良好，宏觀指標穩步復甦，消費潛力穩步釋放，投資複合增速持續回升，勞動力市場持續回暖，進出口增速持續攀升，貿易順差較去年同期大幅上升，人民幣匯率在合理區間內寬幅雙向波動，預計第二季GDP增速8.6%，為「十四五」時期中國經濟發展開好局、起好步。

他表示，受國外疫情形勢依然嚴峻複雜、外部環境不確定性高企和中國經濟不平衡、不充分發展的影響，經濟恢復基礎不牢固，保持穩增長與防風險的平衡仍面臨壓力；此外，由於大宗商品，原材料價格今年以來快速上升，使得產業鏈中、下游企業成本激增，經營利潤下降，其是許多中、小企業受到較為明顯的衝擊。

為了支持實體經濟，中國人民銀行7月9日宣布了全面降準，在繼續保持連續性、穩定性的同時，對流動性進行了合理放鬆，以此支持實體經濟融資需求，推動貸款利率平穩回落。田國強認為，在當前財政政策空間有限和保持貨幣政策基本穩定的條件下，如有必要，一定的降準、降息可能會成為中國當局貨幣政策的一個選項。

課題組測算，在基準情景下，2021年全年實際GDP增速約為9.3%，CPI增長0.9%，PPI增長5.3%，GDP平減指數增長2.6%，消費增長12.6%，投資增長7.5%，出口增長19.6%，進口增長27.6%，人民幣兌美元匯率將在6.5附近寬幅震蕩。

中國 貨幣 匯率

上一則

中國殲10C戰機首次出口 傳巴基斯坦購36架

延伸閱讀

新華社批民進黨勉強同意台積電、鴻海洽購疫苗案

新華社批民進黨勉強同意台積電、鴻海洽購疫苗案
與上海復興簽約了？台積電：正在與德國BNT原廠簽約

與上海復興簽約了？台積電：正在與德國BNT原廠簽約
網傳新華社報導 上海復星與台積電、鴻海簽約疫苗銷售

網傳新華社報導 上海復星與台積電、鴻海簽約疫苗銷售
人為投餵 保育動物貉上海小區頻出沒

人為投餵 保育動物貉上海小區頻出沒

熱門新聞

神舟12號航天員4日14時57分完成首次出艙任務，返回天和核心艙。(中新社)

中航天員首出艙／美媒自稱「尷尬了」 BBC被指「 改過自新」

2021-07-05 14:23
穿著睡衣的女子與一名上半身赤裸的男子拉後一躍而下。（取材自瀟湘晨報）

睡衣女與半裸男拉扯後墜樓 先拉裙襬遮內褲

2021-07-05 10:00
太太生下罕見四胞胎男嬰，孩子爸爸激動得又哭又笑。（視頻截圖）

第3胎想生兒 一舉來了4男娃 老爸爸興奮的哭了

2021-07-04 13:00
神舟12號航天員4日14時57分完成首次出艙任務，返回天和核心艙。(中新社)

中航天員首出艙 美媒稱：尷尬了 英媒挨諷：改過自新了

2021-07-06 02:30
中芯4日晚間突然公告，原先技術研發副總裁、核心技術人員吳金剛博士近日因個人原因申請辭去相關職務。（中新社）

給千萬股票也留不住 中國晶圓龍頭研發副總裁突離職

2021-07-04 20:57
永輝超市董秘張經儀離職。(取材自每日經濟新聞)

「抱歉，我回家孝敬父母了」 市值400億公司董秘突辭職

2021-07-07 08:00

超人氣

更多 >
Delta強襲 美連4天新增確診破2萬例

Delta強襲 美連4天新增確診破2萬例
中南海給了「四個字」定性 滴滴下場恐怕不妙

中南海給了「四個字」定性 滴滴下場恐怕不妙
海地總統遇刺 2美籍刺客背景曝光 1人曾任西恩潘保鑣

海地總統遇刺 2美籍刺客背景曝光 1人曾任西恩潘保鑣
維珍老闆布蘭森搶先上太空 體驗4分鐘無重力

維珍老闆布蘭森搶先上太空 體驗4分鐘無重力
傳美國施壓取消南京廠擴產 台積電回應了

傳美國施壓取消南京廠擴產 台積電回應了