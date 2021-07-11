上海財大：料中國2021年全年GDP增速9.3%

上海財經大學高等研究院今日在滬發布《2021中國宏觀經濟形勢分析與預測年中報告》。（香港文匯網）

上海財經大學高等研究院7月11日在滬發布《2021中國 宏觀經濟形勢分析與預測年中報告》，課題組測算，在基準情景下，2021年中國全年實際GDP增速約為9.3%。

「中國宏觀經濟形勢分析與預測」課題組總負責人田國強教授表示，今年以來，中國經濟反彈勢頭良好，宏觀指標穩步復甦，但受國外疫情形勢依然嚴峻複雜等因素影響，中國國內保持穩增長與防風險的平衡仍面臨壓力。在他看來，在當前財政政策空間有限和保持貨幣 政策基本穩定的條件下，如有必要，一定的降準、降息可能會成為貨幣政策的一個選項。

田國強對中國宏觀經濟形勢走勢給出基本判斷。他指出，今年以來，中國經濟反彈勢頭良好，宏觀指標穩步復甦，消費潛力穩步釋放，投資複合增速持續回升，勞動力市場持續回暖，進出口增速持續攀升，貿易順差較去年同期大幅上升，人民幣匯率 在合理區間內寬幅雙向波動，預計第二季GDP增速8.6%，為「十四五」時期中國經濟發展開好局、起好步。

他表示，受國外疫情形勢依然嚴峻複雜、外部環境不確定性高企和中國經濟不平衡、不充分發展的影響，經濟恢復基礎不牢固，保持穩增長與防風險的平衡仍面臨壓力；此外，由於大宗商品，原材料價格今年以來快速上升，使得產業鏈中、下游企業成本激增，經營利潤下降，其是許多中、小企業受到較為明顯的衝擊。

為了支持實體經濟，中國人民銀行7月9日宣布了全面降準，在繼續保持連續性、穩定性的同時，對流動性進行了合理放鬆，以此支持實體經濟融資需求，推動貸款利率平穩回落。田國強認為，在當前財政政策空間有限和保持貨幣政策基本穩定的條件下，如有必要，一定的降準、降息可能會成為中國當局貨幣政策的一個選項。

課題組測算，在基準情景下，2021年全年實際GDP增速約為9.3%，CPI增長0.9%，PPI增長5.3%，GDP平減指數增長2.6%，消費增長12.6%，投資增長7.5%，出口增長19.6%，進口增長27.6%，人民幣兌美元匯率將在6.5附近寬幅震蕩。