中國殲10C戰機首次出口 傳巴基斯坦購36架

中國研製的殲－10C，已換上自主研發的太行發動機。（廣西新聞網）

據環球時報7月9日報導，巴基斯坦方面在社交媒體上宣布，該國將在2021年底前獲得36架殲- 10C戰鬥機。

據環球時報引述《防務世界》7月6日報導，巴基斯坦戰略與國際事務研究所（HSIA）本周一在推特上發布消息稱，「巴基斯坦將在2021年底前從中國 獲得36架殲- 10C戰鬥機」。 這一消息尚未得到中國或巴基斯坦國防部的證實。

根據2020年的報導，巴基斯坦高級官員與中國就採購霹靂-10和霹靂-15導彈，以及殲-10戰鬥機進行了談判。此前在「雄鷹-9」中巴聯合空中演習中，中共的殲-10C和殲-11B戰鬥機分別模擬了印度 的「飆風」和蘇-30戰鬥機。兩國空軍以「大規模對抗，包括大規模空戰和大規模近距離空中支援」為重點，在相互學習中提高作戰能力。

該消息尚未有官方信源證實。根據瑞典 斯德哥爾摩和平研究所的軍售數據，在今年投產的梟龍block3（中巴聯合研製）第一批次計畫生產50架。這次再加碼36架J10CE，其真實性有待時間驗證。

與之相對應的，印度軍方也將會在2021年底從法國方面獲得全部36架飆風戰鬥機。由於印度和巴基斯坦的關係，這兩種戰鬥機很可能會在空中展開較量。

報導稱，這兩種戰鬥機屬於技術水平相近的戰鬥機，從公開數據來差距很小。但是，任何裝備想要發揮作用，都離不開優秀的人員。