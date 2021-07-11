21國就香港蘋果日報關閉表示關切 北京嚴厲譴責

中國外交部駐港特派員公署。（香港文匯網資料照）

包括美英加日澳等在內21國就香港蘋果 日報停刊發表聯合聲明，中國 對此做出強烈反應，稱對聲明「強烈不滿和堅決反對」，並強調「新聞自由不是從事違法犯罪活動的擋箭牌，不是外部勢力插手香港事務的遮羞布」。

由美國、英國、加拿大、日本與澳洲等共21國組成的媒體自由聯盟（Media Freedom Coalition）10日發表聯合聲明，對香港蘋果日報關閉和其工作人員的被捕表示嚴重關切，並呼籲中國政府和香港政府尊重和維護香港的媒體自由。

針對媒體自由聯盟21國發布上述聯合聲明，中國外交部駐香港特派員公署11日在官網發布題為《外交公署敦促「媒體自由聯盟」部分成員停止以新聞自由為幌子從事破壞特區法治的勾當》的聲明。

中國外交部駐港公署發言人指出，這是對香港事務和中國內政的粗暴干涉，是對特區法治和司法獨立的公然踐踏，中方對此予以嚴厲譴責，表示強烈不滿和堅決反對。

發言人指出，香港蘋果日報是長期披着媒體外衣從事禍國亂港違法行為的「毒蘋果」，該報有關負責人涉嫌勾結外部勢力危害國家安全，被香港警方依法採取行動是咎由自取。

發言人稱，「『媒體自由聯盟』部分成員堂而皇之為如此無法無天的反中亂港媒體及其從業人員美化開脱，企圖藉此向特區執法與司法機關施壓，嚴重褻瀆了法治精神，嚴重違背了媒體良知，再次拉低了他們的下限，暴露了他們的險惡用心。」