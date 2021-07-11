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新華社批民進黨勉強同意台積電、鴻海洽購疫苗案

越南台廠1員工確診引惶恐 數百員工奪門而逃

新華社批民進黨勉強同意台積電、鴻海洽購疫苗案

特派記者呂佳蓉／北京即時報導
上海復星醫藥集團。圖源／搜狐
上海復星醫藥集團。圖源／搜狐

上海復星11日宣布向台積電、鴻海簽協議，銷售1000萬劑疫苗。中國官媒新華社晚間報導該則消息，報導再度強調，上海復星擁有mRNA新冠疫苗研發並擁有該疫苗在「中國大陸及港澳台地區」的獨家商業權益，並暗指民進黨到了6月下旬才勉強同意台積電與鴻海的洽購案。

10日凌晨網路盛傳一則來自新華社的報導，指出復星醫藥與台積電、鴻海及永齡基金會正式簽訂mRNA新冠疫苗BNT162b2（復必泰）的銷售協議。當地11日晚間，新華社的報導才正式刊出。

根據報導，上海復星醫藥集團11日在上海證券交易所發布公告，該公司所屬復星實業與台積電、鴻海及永齡基金會日前已簽訂mRNA新冠疫苗的銷售協議。根據協定，復星實業將向上述採購方銷售共計1000萬劑該款疫苗。

上海復星醫藥負責人表示，公司將依照協議及正常商務邏輯向台灣地區供應疫苗，期待以此幫助台灣同胞加強疫情防控，盡早恢復正常生活。

報導指出，2020年3月，上海復星醫藥與德國BioNTech公司簽訂協定，參與mRNA新冠疫苗研發並擁有該疫苗在「中國大陸及港澳台地區」的獨家商業權益。今年1月，該疫苗獲准在香港特別行政區緊急使用。今年2月，該疫苗獲澳門特別行政區衛生局批准特許進口，並用於澳門新冠疫苗接種計畫。

報導表示，今年5月以來，台灣新冠疫情暴發，一些縣市、企業和民間機構提出希望向上海復星醫藥採購BNT疫苗。復星醫藥負責人當時明確表示，願意將疫苗服務於台灣同胞，為台灣疫情防控發揮積極作用。但民進黨當局遲至6月下旬才勉強同意台積電、鴻海及永齡基金會向復星醫藥集團洽購。

報導最後稱，據瞭解，台灣一些縣市和民間社團目前也在與上海復星醫藥洽商採購疫苗事宜。中國國台辦發言人朱鳳蓮曾表示，台灣有意願的縣市、民間機構和企業等可以依照正常商務邏輯洽購，希望談台灣民眾早日用上急需的疫苗。

疫苗 台灣 台積電

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