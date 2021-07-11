中共官媒：網企是社會主義民企 不可與國家博弈

中共外圍官媒環球時報發表評論，指民營網企首先要「銘記自己是社會主義民企」，不能因為到海外上市「導致國家安全漏洞」。(美聯社)

中共 外圍官媒環球時報今天針對官方連出重手監管網企發表評論說，「社會」對民營網企有4點基本期待，首先要「銘記自己是社會主義民企」；同時不能因為到海外上市「導致國家安全漏洞 」。

評論還警告，「個別網絡巨頭」要防止因此而驕傲，不可用「大到不能倒」的思維「與國家監管體系博弈」。

這篇以「國家最近對互聯網行業的一系列治理行動，不應被誤讀」為題的評論說，中國 官方這項治理行動對規範市場「具有重大意義」，網企應從中看到中國「加強市場監管的決心」，主動告別「可以野蠻生長的思維」，準備迎接網企「有序且可持續發展」的時代。

評論指出，一段時間以來，圍繞民營企業、尤其是網企發生的爭議比較多，從996超長工作時間到高管醜聞、客戶遇害、涉嫌壟斷爭議等層出不窮，訊息安全尤其引起人們的擔心。

評論說，「社會」對民營網企有4點基本期待：一是銘記自己是「社會主義民營企業」，推動社會公平正義；二是獲得成功的公司要「協助國家加快填補規則的空白」，而非利用空白，搞有悖基本法律精神和負面衝擊國家管理格局的事情。

三是不能因為有的公司股權由境外資本掌握及去境外上市等原因，導致「國家安全漏洞」；四是對年輕人的工作方式生活方式要具有「一定的引導乃至示範效應」，不能出現「與社會主流價值南轅北轍的顛覆性傾向」。

評論最後強調，監管不是為了打擊民營網企，而是要把規則樹立起來，構建起有助於保護競爭、促進網企整體加快發展的大環境。