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反制印軍部署K9 解放軍高原首練新戰術

記者羅印冲／綜合報導
演練現場畫面。（央視軍事截圖）
演練現場畫面。（央視軍事截圖）

中印邊境局勢不穩，解放軍第81集團軍車隊赴高原演練155毫米自行加榴砲高射界射擊，引發關注。

據央視軍事頻道7月10日報導稱，解放軍第81集團軍抵達射擊陣地各火砲迅速將砲口上揚至極限位置，向十幾公里外的目標實施首輪高射界射擊。

多維新聞報導，高射界射擊，即將火砲砲管調整成45度以上的射擊方式，要是用於打擊對高大遮蔽物、深溝、峽谷和反斜面上的目標。

此次參與演練的155毫米自行加榴砲是解放軍正式裝備的首款155毫米履帶式自行火砲，由PLZ-45自行加榴砲發展而來。

155毫米自行加榴砲可發射殺傷全膛圓柱、底排、底排-火箭助推等型號的爆破彈、照明彈、發煙彈、子母彈、黃磷彈等標準砲彈，也可以發射雷射制導、衛星制導和末敏彈等精確砲彈。

155毫米自行加榴砲還採用自動裝填系統，砲塔尾艙式結構，彈丸和發射藥分兩層存放在砲塔尾部的滾動循環式彈艙裡，擺臂式氣動輸彈機則安裝在砲尾後方。裝彈機能夠自動選擇彈藥、測合引信並在任意角度裝填彈藥。

報導指，在當前中印關係下，印軍155毫米自行榴彈砲──K-9自行火砲性能亦備受關注。K-9自行火砲重47噸，最大射程40公里，最大射速每分鐘12發。

目前，印度已將K-9自行火砲部署到中印邊境。另據中國軍方消息，解放軍新疆軍區（部署）新型遠程火箭炮、新型122毫米卡車炮及08式步兵戰車。

解放軍 邊境 中國

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