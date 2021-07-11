成都女孩棄港大8.8萬獎學金 將赴北大讀馬克思主義

王藝瑾參加活動。（取材自澎湃新聞）

今年中國高考 文科總分643分的四川成都女孩王藝瑾，放棄了香港大學法學院的錄取通知書和68.4萬港元（約8.84萬美元）的全額獎學金，選擇了填報北京大學馬克思主義學院的馬克思主義理論專業。

「做這個選擇的時候我還是挺果斷的，我填報的志願基本都是政治學、政治經濟學這類的專業。」近日，今年畢業於成都石室中學的王藝瑾在接受澎湃新聞採訪時表示，面對港大的全額獎學金，她仍然遵從內心，選擇了北大馬克思主義理論專業。

王藝瑾11日表示，「今天北大的老師要來給我送錄取通知書，我馬上要跟他們碰面了。」王藝瑾的媽媽有點擔心女兒選的這個專業學起來會枯燥，但王藝瑾說，「我覺得我能從中找到樂趣」。

今年高考之前，王藝瑾參加了香港大學的招生 面試且表現不錯。當時，王藝瑾填報了港大法學、金融、社會學相關專業。高考成績出來後，王藝瑾向港大上傳了自己的高考成績。不久，她收到港大法學院的錄取通知書，並獲悉自己能夠獲得68.4萬港元的全額獎學金，可覆蓋大學四年的學費。

但與北大招生組的老師溝通交流後，她很快作出了決定：放棄去港大的機會及全額獎學金，選報北大馬克思主義理論專業。

今年高考，王藝瑾語文130分、數學137分、英語145分、文綜231分。以王藝瑾的成績，可選大學和專業的範圍都很大。她說，選擇馬克思主義理論專業是因為自己真心喜歡。

她表示，北大這個專業學習內容主要涉及馬克思主義的中國化、馬克思主義的發展歷程、馬克思主義政治經濟學、科學社會主義、馬克思主義哲學等方面，這一專業研究將服務於中國大陸一些重大戰略規劃。她說，這些都是她很感興趣的內容，她今年填報的所有專業都圍繞著這些方向。

王藝瑾指出，興趣愛好是受到了家庭影響。她父母都是語文教師，從小父母就很重視對她進行「愛國主義」教育、感恩教育。日常生活中，她的父母對國家大事比較關心，一家三口在家時常會討論時事熱點。

這個暑假王藝瑾也沒閒著，她目前在學習禮儀培訓等課程。對於大學生活，王藝瑾也滿懷期待和憧憬，她說，進大學後，除了要好好學習，她還計劃參加辯論社、戲劇社等，讓自己的大學生活更加豐富多彩。