我的頻道

* 拖拉類別可自訂排序
恢復預設 確定
設定
快訊

Delta強襲 美連4天新增確診破2萬例

與上海復興簽約了？台積電：正在與德國BNT原廠簽約

成都女孩棄港大8.8萬獎學金 將赴北大讀馬克思主義

記者羅印冲／綜合報導
王藝瑾參加活動。（取材自澎湃新聞）
王藝瑾參加活動。（取材自澎湃新聞）

今年中國高考文科總分643分的四川成都女孩王藝瑾，放棄了香港大學法學院的錄取通知書和68.4萬港元（約8.84萬美元）的全額獎學金，選擇了填報北京大學馬克思主義學院的馬克思主義理論專業。

「做這個選擇的時候我還是挺果斷的，我填報的志願基本都是政治學、政治經濟學這類的專業。」近日，今年畢業於成都石室中學的王藝瑾在接受澎湃新聞採訪時表示，面對港大的全額獎學金，她仍然遵從內心，選擇了北大馬克思主義理論專業。

王藝瑾11日表示，「今天北大的老師要來給我送錄取通知書，我馬上要跟他們碰面了。」王藝瑾的媽媽有點擔心女兒選的這個專業學起來會枯燥，但王藝瑾說，「我覺得我能從中找到樂趣」。

今年高考之前，王藝瑾參加了香港大學的招生面試且表現不錯。當時，王藝瑾填報了港大法學、金融、社會學相關專業。高考成績出來後，王藝瑾向港大上傳了自己的高考成績。不久，她收到港大法學院的錄取通知書，並獲悉自己能夠獲得68.4萬港元的全額獎學金，可覆蓋大學四年的學費。

但與北大招生組的老師溝通交流後，她很快作出了決定：放棄去港大的機會及全額獎學金，選報北大馬克思主義理論專業。

今年高考，王藝瑾語文130分、數學137分、英語145分、文綜231分。以王藝瑾的成績，可選大學和專業的範圍都很大。她說，選擇馬克思主義理論專業是因為自己真心喜歡。

她表示，北大這個專業學習內容主要涉及馬克思主義的中國化、馬克思主義的發展歷程、馬克思主義政治經濟學、科學社會主義、馬克思主義哲學等方面，這一專業研究將服務於中國大陸一些重大戰略規劃。她說，這些都是她很感興趣的內容，她今年填報的所有專業都圍繞著這些方向。

王藝瑾指出，興趣愛好是受到了家庭影響。她父母都是語文教師，從小父母就很重視對她進行「愛國主義」教育、感恩教育。日常生活中，她的父母對國家大事比較關心，一家三口在家時常會討論時事熱點。

這個暑假王藝瑾也沒閒著，她目前在學習禮儀培訓等課程。對於大學生活，王藝瑾也滿懷期待和憧憬，她說，進大學後，除了要好好學習，她還計劃參加辯論社、戲劇社等，讓自己的大學生活更加豐富多彩。

高考 中國 招生

上一則

四川暴雨已致12萬人受災 啟動防汛應急措施

延伸閱讀

大紐約區華人教育基金會 頒獎16華裔學子

大紐約區華人教育基金會 頒獎16華裔學子
中共百年黨慶 虛偽歷史

中共百年黨慶 虛偽歷史
慈濟獎學金 多族裔寒門學子受惠

慈濟獎學金 多族裔寒門學子受惠
成都天府國際機場 28日開航投運

成都天府國際機場 28日開航投運

熱門新聞

神舟12號航天員4日14時57分完成首次出艙任務，返回天和核心艙。(中新社)

中航天員首出艙／美媒自稱「尷尬了」 BBC被指「 改過自新」

2021-07-05 14:23
穿著睡衣的女子與一名上半身赤裸的男子拉後一躍而下。（取材自瀟湘晨報）

睡衣女與半裸男拉扯後墜樓 先拉裙襬遮內褲

2021-07-05 10:00
視頻中的男子以肉身保護被打倒在地上的女子，該女子疑是她的小三。（視頻截圖）

正宮當街怒扒小三內褲 老公肉身護新歡 助打團也出手了

2021-07-03 10:00
太太生下罕見四胞胎男嬰，孩子爸爸激動得又哭又笑。（視頻截圖）

第3胎想生兒 一舉來了4男娃 老爸爸興奮的哭了

2021-07-04 13:00
南京大學現代生物研究院重磅官宣，國際生命科學領域頂尖學者、原美國加州大學洛杉磯分校（UCLA）終身正教授帥克已全職加盟該院。（取材自觀察者網）

又一頂尖學者從美國返中國 任教高校

2021-07-03 08:00
神舟12號航天員4日14時57分完成首次出艙任務，返回天和核心艙。(中新社)

中航天員首出艙 美媒稱：尷尬了 英媒挨諷：改過自新了

2021-07-06 02:30

超人氣

更多 >
川普15歲小兒子又長高了？目測超過200公分

川普15歲小兒子又長高了？目測超過200公分
重傷住院治療海地第一夫人 首度發表公開聲明

重傷住院治療海地第一夫人 首度發表公開聲明
海地總統遇刺案疑點重重 刺殺變拘提 隨扈竟不在場

海地總統遇刺案疑點重重 刺殺變拘提 隨扈竟不在場
按摩學校糾紛案 近百華人示威抗議：還我血汗錢

按摩學校糾紛案 近百華人示威抗議：還我血汗錢
日研究：接種疫苗者 約3.5%九天內出現「莫德納手臂」

日研究：接種疫苗者 約3.5%九天內出現「莫德納手臂」