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四川暴雨已致12萬人受災 啟動防汛應急措施

記者羅印冲／綜合報導
四川省巴中市通江縣壁州街道，志工10日在洪災現場清除垃圾。（取材自人民視覺）
四川省巴中市通江縣壁州街道，志工10日在洪災現場清除垃圾。（取材自人民視覺）

中國四川省氣象台發布9日下午4時今年入汛以來首個暴雨黃色預警。根據四川省防汛抗旱指揮部辦公室11日消息，截至10日晚間9時，累計降雨超過100毫米的雨量站有318站，超過250毫米的有6站，最大為巴中市通江縣青峪站296毫米。據四川省氣象台預報，10日晚間8時到11日晚間8時，達州、廣安、巴中、南充、資陽、內江6市部分地方有暴雨，局部地方有大暴雨。

據澎湃新聞報導，本輪強降雨期間，共有渠江幹流上游巴河、通江支流等14條河流17站發生超警戒水位洪水，其中7條河流8站發生超保證水位，截至10日晚間9時，仍有7條河流8站超警戒水位，其中3條河流3站超保證水位。

初步統計，本輪強降雨導致巴中、南充、廣元、資陽、成都等地12萬餘人不同程度受災，轉移安置群眾4600餘人（南充4.6萬人受災，轉移安置2249人；巴中7.2萬人受災，轉移安置817人），直接經濟損失1.76億元人民幣，農作物受災面積4578公頃，房屋損毀、倒塌81戶204間，部分道路因山體垮塌導致中斷。

受9日以來強降雨影響，渠江幹流及部分支流已出現超警戒超保證洪水。據預報，渠江幹流風灘站11日7時洪峰流量2萬7000立方米/秒，超保證水位1.55米，為30年一遇洪水，三匯站11日18時洪峰流量2萬8000立方米/秒，超保證水位5.54米，為超50年一遇洪水。

根據當前雨情、汛情及變化趨勢，按照《四川省防汛抗旱應急預案》規定，經省防汛抗旱指揮部研究決定，11日0時啟動三級防汛應急響應。

同時，據達州市防汛抗旱指揮部公告，受渠江上游巴中市強降雨影響，預測渠江、巴河幹流將發生超警戒水位洪水。經達州市防汛抗旱指揮部研究決定，11日凌晨2時啟動一級防汛應急響應，請渠江、巴河沿線各鄉鎮及低窪地段人員注意安全、主動避險。

洪水 暴雨 中國

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