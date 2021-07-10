中南海給了「四個字」定性 滴滴下場恐怕不妙

中國網路叫車應用程式（App）「滴滴出行」母公司共25款App在9日晚間被下架。(中央社)

中國 網約車巨頭滴滴因被指繞過監管部門來美上市，引發震盪。在滴滴全數25款應用程序被要求下架同時，有消息指，中國高層對滴滴的定性已達到「陽奉陰違」的地步，未來下場恐怕不妙。

對於「滴滴出行」母公司北京 小桔科技有限公司旗下25款App遭公告下架，滴滴昨天凌晨原在微博 發文表示誠懇接受並堅決服從，事後卻刪除相關微博。

香港南華早報援引消息人士的話稱，中國高層對滴滴的定性已達到「陽奉陰違」的地步。另外，中國網路流傳的一份「滴滴事件解讀」的文章亦用「陽奉陰違」來表明中南海方面對滴滴的態度。

據稱是「原中宣系統司局級領導」所做的文章披露，滴滴上市前，與中國國家發改委、交通部等部門來往密切，且高層對企業赴沒上市沒有硬性阻攔，只要求錯開7月1日的特殊時間，以及做好上市前的準備，其中包括各種安全工作。其間的6月21日，中國網信辦甚至找過滴滴。

文章稱，顯然滴滴沒有遵照北京方面的意思，「擅自」來美上市，這令高層領導人非常不滿，「已經用到了陽奉陰違的詞」，「表面答應，背後擺上一道，會把很多人包括發改委、交通部的領導拖下水」，甚至導致網信辦的工作能力也受到高層的質疑。

上述文章還稱，滴滴這一事件目前最大的致命點是它的行為導致中國高層中的維護企業的聲音將會被邊緣化，未來會對這類企業，甚至是無序擴張的資本採取更加強硬的態度，因為滴滴破壞了企業與監管層面的信任關係。

拋開上述傳聞不談，中國強力機構紛紛就滴滴事件表態。首先是7月6日，「中辦、國辦」下發重磅文件，嚴打證券違法活動，優先查處內外勾連問題。其次是7月7日，中紀委官網發文強調數據安全關乎國家安全，並直接點名滴滴。

同時中國國家安全部官微亦發文點名滴滴，新華社主辦《半月談》直指類似滴滴的大平台「霸氣滋生戾氣」，不僅公然蔑視法律，危害社會主義法治，更剝削用戶數據價值。

另外，國家市場監管總局日前依據反壟斷法，對22起違法實施經營者集中案件作出行政處罰，涉及騰訊、阿里巴巴、美團、滴滴等，涉案企業分別被處以50萬元人民幣罰款。

國務院主辦的中央直屬黨報《經濟日報》10日發表評論文章稱，這次處罰打破很多人對於壟斷行為的種種僥倖心理。文章強調，跟維護全國統一大市場和公平競爭比起來，再大的企業也必然受到法律約束，「以為大而不倒嗎？不存在。」