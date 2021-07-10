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中國民航局：將適度減少高風險國家來華航班

記者林則宏／即時報導
圖為四川航空6月27日從新啟用的成都天府國際機場起飛。新華社
圖為四川航空6月27日從新啟用的成都天府國際機場起飛。新華社

鑑於新冠疫情持續通過國際航班輸入中國，民航局表示，將根據境外疫情變化形勢和入境城市接收保障能力，動態調整國際航班數量，適度減少疫情輸入風險較高國家來華航班，未來並可能從嚴審批風險較高的國際航線航班。

根據中國國家衛生健康委員會周六通報，中國9日報告新增確診病例26例，其中境外輸入病例19例，本土病例7例（均在雲南）。當日境外輸入病例中，已知至少有2例是從台灣輸往中國。

由於台灣在5月爆發本土新冠肺炎疫情後，上海、廈門、成都就不斷傳出發現來自台灣的確診者，兩岸現有直航航線會否也受到影響值得關注。

民航局於9日召開半年工作專題新聞發布會。根據《財新網》與民航局官網消息，民航局飛行標準司副司長韓光祖表示，當前國際疫情形勢依然不容樂觀，部分國家處於第三波疫情高峰，新的變異毒株已擴散至多個國家和地區，「外防輸入」壓力巨大。

韓光祖表示，民航各有關單位必須嚴格落實「外防輸入、內防反彈、人物同防」的各項要求，嚴格防範疫情經航空途徑傳播，對疫情輸入風險較大的國家來華客貨運航班將加大防控力度。

民航局要求航空公司必須採取嚴格執行75%客座率限制，並選派已接種疫苗的機組和工作人員參與航班飛行任務。

此外，為管控國際航班，民航局還要求國內外航空公司必須提前三個月申報航線審批，未來還可能從嚴審批風險較高的國際航線航班。

財新網指出，近期部分高風險國家飛往中國的航班感染病例數量驚人。6月10日中國國航由南非約翰尼斯堡至深圳的CA868航班，累計報告輸入病例就多達38例，並導致深圳機場一名海關工作人員也遭感染。6月16日，該航班立即遭民航局要求「熔斷」。

報導稱，為管控境外疫情輸入，5月1日起，民航局調整國際航班的熔斷措施。航空公司單一入境航班新冠病毒核酸檢測陽性病例超過5例者，可選擇暫停航班運行2周（即「熔斷」），或以不高於40%的客座率運行4周。

截至7月6日，民航局累計實施261次熔斷措施，熔斷航班551班；累計實施10次控制客座率措施，控制客座率運行航班共40班，所有航班入境客座率均在40%以下。

受國際航班管控影響，上半年民航運輸僅恢復至疫情前不到八成水準。民航局發展計畫司副司長張清表示，上半年全行業共完成旅客運輸量2.45億人次，年比增長66.4%，但僅為2019年同期的76.2%。

疫情 中國 航線

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