21國聲援香港蘋果日報 憂新法打壓媒體

包括美國、英國、加拿大、日本、澳洲在內共21國組成的媒體自由聯盟今天發布聯合聲明，聲援香港蘋果日報。圖為4月26日，香港蘋果日報辦公室。(美聯社)

包括美國 、英國、加拿大、日本、澳洲在內共21國組成的媒體自由聯盟今天發布聯合聲明，聲援香港蘋果 日報，並對香港可能公布新立法打壓媒體表達關切。

美國國務院發言人辦公室今天公布這份關切香港蘋果日報的媒體自由聯盟（Media Freedom Coalition）聲明，簽署聲明的聯盟成員對香港蘋果日報被迫關閉，以及報社人員遭到香港當局逮捕表達強烈關切。

聲明指出，使用港區國安法打壓新聞業是嚴重與消極的一步，此舉破壞香港的高度自治，以及香港基本法與中英聯合聲明規範的港人權利與自由。

各國指出，針對蘋果日報的行動是在香港加強媒體審查的背景下所進行，包括對公共廣播機構的獨立性施加壓力，以及香港當局近來對記者採取法律行動。

對香港可能公布目的在或可能被用來消除媒體對政府政策與行動的審查與批判的新立法，聯盟成員也表達高度關注。

聲明指出，多年來，新聞自由一直是香港成功與享有國際聲譽的核心。香港與中國當局應當依據中國的國際法義務，充分尊重與維護這一重要權利。

媒體自由聯盟這份聲明簽署國包括澳洲、奧地利、加拿大、捷克、丹麥、愛沙尼亞、芬蘭、法國、德國、冰島、義大利、日本、拉脫維亞、立陶宛、盧森堡、荷蘭、紐西蘭、斯洛伐克、瑞士、英國與美國共21國。

香港蘋果日報在6月24出版最後一期報刊後宣布關閉。在報社關閉前後，報社高層與多名新聞工作者也傳出遭到香港警方拘捕。