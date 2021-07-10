我的頻道

* 拖拉類別可自訂排序
恢復預設 確定
設定
快訊

海地總統遇刺案疑點重重 刺殺變拘提 隨扈竟不在場

香港國安法首案 唐英傑3罪表證成立

中外交部：中國已向全球提供5億劑新冠疫苗和原液

記者林則宏／即時報導
圖為中美洲國家薩爾瓦多採購的新一批中國科興疫苗，於7月8日運抵首都聖薩爾瓦多機場。新華社
圖為中美洲國家薩爾瓦多採購的新一批中國科興疫苗，於7月8日運抵首都聖薩爾瓦多機場。新華社

中國外交部國際經濟司副司長郭學軍接受新華社專訪時表示，中國迄今已向全球100多個國家和國際組織提供了5億劑新冠疫苗和原液，這相當於當前全球新冠疫苗總產量的六分之一。

郭學軍說，中國對外提供疫苗始終兼顧國內需求與國外需求，反對「疫苗民族主義」。

他指出，「在中國抗擊疫情最困難的時刻，國際社會向中國提供了有力支持。中國疫苗研發成功後，我們積極落實習近平主席關於將疫苗作為全球公共產品的重要宣示，秉持人類命運共同體理念，本著開放包容的原則對外提供疫苗。」

郭學軍表示，對於所有向中國提出疫苗合作需求的國家，中方都克服困難給予積極回應並啟動合作。中國是向發展中國家提供疫苗數量最多的國家。迄今已向亞洲、非洲、歐洲、美洲和南太平洋地區100多個國家和國際組織提供了5億劑疫苗和原液，相當於當前全球疫苗總產量的六分之一。

他強調，中國還積極支持其他發展中國家生產疫苗，擴大全球疫苗產能。在中國政府支持下，中國疫苗企業已經在阿拉伯聯合大公國、印尼、馬來西亞、埃及、巴西、土耳其、巴基斯坦、墨西哥等國啟動合作生產，產能已超過2億劑。

郭學軍稱，中國作為新冠疫苗國際合作的積極參與者，為推動疫苗作為全球公共產品、促進全球疫苗公平分配作出了積極貢獻。「下一步，我們將繼續與各方加強疫苗合作，進一步提高疫苗在發展中國家的可及性和可負擔性，為全球抗擊疫情、促進經濟復甦作出更大貢獻。」

不過在中國積極對外提供新冠疫苗的同時，中國疫苗的有效性近日也引起關注。

據BBC中文網報導，科興疫苗是中國最早問世的新冠疫苗之一，並於今年6月1日獲世界衛生組織（WHO）批准緊急使用，成為WHO新冠疫苗緊急使用清單上第二支中國疫苗。但近日有印尼的醫生表示，儘管已完成接種兩劑科興疫苗，一個月後，其血液內新冠病毒抗體水準卻仍遠低於預期。

法國國際廣播電台（rfi）也報導，新加坡衛生部宣布，新加坡統計全國新冠疫苗接種數據時，並未納入打過科興疫苗的人。此外，泰國衛生部一份近日洩漏的內部文件也顯示，泰國政府同樣質疑科興疫苗的有效性。

疫苗 中國 新加坡

上一則

香港國安法首案 唐英傑3罪表證成立

下一則

刺胳針：科興打2劑有效率83.5% 易儲存有利全球部署

延伸閱讀

日研究：接種疫苗者 約3.5%九天內出現「莫德納手臂」

日研究：接種疫苗者 約3.5%九天內出現「莫德納手臂」
古巴國產COVID疫苗獲緊急使用授權 拉美第一支

古巴國產COVID疫苗獲緊急使用授權 拉美第一支
Delta肆虐 多國擬打第3劑 世衛態度保留

Delta肆虐 多國擬打第3劑 世衛態度保留
台疫苗到貨700萬劑打不到一半 醫憂接種慢有2後遺症

台疫苗到貨700萬劑打不到一半 醫憂接種慢有2後遺症

熱門新聞

神舟12號航天員4日14時57分完成首次出艙任務，返回天和核心艙。(中新社)

中航天員首出艙／美媒自稱「尷尬了」 BBC被指「 改過自新」

2021-07-05 14:23
穿著睡衣的女子與一名上半身赤裸的男子拉後一躍而下。（取材自瀟湘晨報）

睡衣女與半裸男拉扯後墜樓 先拉裙襬遮內褲

2021-07-05 10:00
視頻中的男子以肉身保護被打倒在地上的女子，該女子疑是她的小三。（視頻截圖）

正宮當街怒扒小三內褲 老公肉身護新歡 助打團也出手了

2021-07-03 10:00
太太生下罕見四胞胎男嬰，孩子爸爸激動得又哭又笑。（視頻截圖）

第3胎想生兒 一舉來了4男娃 老爸爸興奮的哭了

2021-07-04 13:00
南京大學現代生物研究院重磅官宣，國際生命科學領域頂尖學者、原美國加州大學洛杉磯分校（UCLA）終身正教授帥克已全職加盟該院。（取材自觀察者網）

又一頂尖學者從美國返中國 任教高校

2021-07-03 08:00
神舟12號航天員4日14時57分完成首次出艙任務，返回天和核心艙。(中新社)

中航天員首出艙 美媒稱：尷尬了 英媒挨諷：改過自新了

2021-07-06 02:30

超人氣

更多 >
新聞評論／狐狸對刺蝟 美恐因台終結霸業

新聞評論／狐狸對刺蝟 美恐因台終結霸業
對抗Delta病毒 各種疫苗的防護效果比比看

對抗Delta病毒 各種疫苗的防護效果比比看
密蘇里州疫情惡化…夫婦稱「打疫苗非優先考量」 雙雙染疫

密蘇里州疫情惡化…夫婦稱「打疫苗非優先考量」 雙雙染疫
王菲傳秘密產女、謝霆鋒改遺囑 遭駁：我們沒有要生

王菲傳秘密產女、謝霆鋒改遺囑 遭駁：我們沒有要生
打疫苗補強針？CDC、FDA聯合聲明：完成接種者不需要

打疫苗補強針？CDC、FDA聯合聲明：完成接種者不需要