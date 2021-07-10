中外交部：中國已向全球提供5億劑新冠疫苗和原液

圖為中美洲國家薩爾瓦多採購的新一批中國科興疫苗，於7月8日運抵首都聖薩爾瓦多機場。新華社

中國 外交部國際經濟司副司長郭學軍接受新華社專訪時表示，中國迄今已向全球100多個國家和國際組織提供了5億劑新冠疫苗 和原液，這相當於當前全球新冠疫苗總產量的六分之一。

郭學軍說，中國對外提供疫苗始終兼顧國內需求與國外需求，反對「疫苗民族主義」。

他指出，「在中國抗擊疫情最困難的時刻，國際社會向中國提供了有力支持。中國疫苗研發成功後，我們積極落實習近平主席關於將疫苗作為全球公共產品的重要宣示，秉持人類命運共同體理念，本著開放包容的原則對外提供疫苗。」

郭學軍表示，對於所有向中國提出疫苗合作需求的國家，中方都克服困難給予積極回應並啟動合作。中國是向發展中國家提供疫苗數量最多的國家。迄今已向亞洲、非洲、歐洲、美洲和南太平洋地區100多個國家和國際組織提供了5億劑疫苗和原液，相當於當前全球疫苗總產量的六分之一。

他強調，中國還積極支持其他發展中國家生產疫苗，擴大全球疫苗產能。在中國政府支持下，中國疫苗企業已經在阿拉伯聯合大公國、印尼、馬來西亞、埃及、巴西、土耳其、巴基斯坦、墨西哥等國啟動合作生產，產能已超過2億劑。

郭學軍稱，中國作為新冠疫苗國際合作的積極參與者，為推動疫苗作為全球公共產品、促進全球疫苗公平分配作出了積極貢獻。「下一步，我們將繼續與各方加強疫苗合作，進一步提高疫苗在發展中國家的可及性和可負擔性，為全球抗擊疫情、促進經濟復甦作出更大貢獻。」

不過在中國積極對外提供新冠疫苗的同時，中國疫苗的有效性近日也引起關注。

據BBC中文網報導，科興疫苗是中國最早問世的新冠疫苗之一，並於今年6月1日獲世界衛生組織（WHO）批准緊急使用，成為WHO新冠疫苗緊急使用清單上第二支中國疫苗。但近日有印尼的醫生表示，儘管已完成接種兩劑科興疫苗，一個月後，其血液內新冠病毒抗體水準卻仍遠低於預期。

法國國際廣播電台（rfi）也報導，新加坡 衛生部宣布，新加坡統計全國新冠疫苗接種數據時，並未納入打過科興疫苗的人。此外，泰國衛生部一份近日洩漏的內部文件也顯示，泰國政府同樣質疑科興疫苗的有效性。