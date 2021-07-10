澳門宣布 21人不擁護基本法 取消立法會參選資格

圖為駐澳門部隊與澳門特區政府今年5月底聯合舉辦國旗手培訓日營，以增強澳門學生的國家認同感。（新華社）

據央視新聞報導，澳門 特區第七屆立法會選舉將於今年9月12日舉行。澳門第七屆立法會選舉管理委員會（簡稱「選管會」）9日下午表示，經依法審查，在已提交名單的直選組別中，有參選人因被指有事實證明不擁護基本法和效忠中華人民共和國澳門特別行政區而被取消參選資格，涉及6組共21人。

另有一個參選組別的2名參選人是非選民。選管會已對有關人士作出通知，要求其最遲於12日回覆替換被取消資格者的參選人名單。

報導稱，澳門特區立法會是澳門唯一立法機構，由澳門特區永久性居民組成，大多數議員由選舉產生。除第一屆另有規定外，每屆的任期為四年。

另，香港 文匯報報導，有消息透露，香港特區政府計畫在本月內完成區議員宣誓儀式，涉及四個「負面清單」行為的區議員將被「DQ」（Disqualify的縮寫，指被取消資格），部分區議員可能因此面臨破產 危機，但辭職或許能讓他們「逃過一劫」。

報導稱，相關訊息傳出後，一連三日最少有160多名「攬炒派」區議員紛紛辭職。

香港文匯報指出，會進入「DQ」負面清單的有四類，除參與攬炒派非法「初選」、簽署「墨落無悔 堅定抗爭」抗爭立場聲明書外，去年中曾簽署「香港人要求中止獨立關稅區地位」聯署聲明，以及曾在議員辦事處內展示「光復香港、時代革命」、「港獨」口號，涉及提倡「港獨」等，都極可能被褫奪區議員資格。

香港特區政府還會向這些遭「DQ」的區議員追討上任以來所有的薪酬及津貼，每人被追討的金額可能超過港幣100萬元。但若區議員在被「DQ」前主動辭職，港府會將個案「凍結」，不會追討薪津。

香港文匯報稱，據了解，預計約230名區議員不符合宣誓要求。