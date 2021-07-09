紐時盯上趙立堅 環球電視網：面對惡狼 做戰狼何妨?

有「戰狼」稱號的趙立堅，去年11月曾在推特上轉載一幅烏合麒麟創作的作品（見圖），引發中澳外交紛爭。（取材自微博）

美國「紐約時報 」日前發文針對中國 外交部發言人趙立堅 ，指他言辭犀利的外交風格「好鬥」、「挑釁」，並藉此延伸到中國外交風格的轉變，聲稱這樣的「戰狼外交」風格已蔓延到中國整個外交使團，「不受歡迎、讓人畏懼」。中國環球電視網﹙CGTN﹚ 8日發文回擊，「在面對『惡狼』侵襲，做『戰狼』又何妨？」

紐約時報發表的文章提到去年11月趙立堅發布的一則推文，當時他引用了自稱「戰狼畫手」的中國青年畫家@烏合麒麟「和平之師」的諷刺漫畫，譴責澳洲士兵對阿富汗平民、兒童的暴行。

該幅作品立刻讓澳洲總理莫里森惱羞成怒，他要求中國道歉，但中方不但拒絕了他的道歉要求，趙立堅還將該條推文置頂，值得注意的是，澳洲國防軍司令坎貝爾之前已承認了軍隊在阿富汗犯下的罪行，並也為此道歉。

「紐約時報」的這篇文章也承認澳軍的罪行，但它僅批評中國「冷漠無情」，指出在澳洲正陷入痛苦的舉國反思之時，「看到一個外國官員將其當作武器用在一條諷刺推文中，『這是令人無法理解的侮辱』。」

文章批評中國外交官「咄咄逼人」、「好鬥」、「挑釁」，稱中國外交官這樣做「並不是為了平息批評，而是配合政府宣傳的統一戰線」，意在表明在涉及中國利益和願望的問題上，沒有商討的餘地，或者說西方沒有否決權。

文章稱，「趙立堅的影響是巨大的，他迅速徹底地改變了中國與其盟友、對手的溝通方式，這樣的言辭風格已蔓延到中國整個外交使團」，取代了中國之前溫和的外交術語。文章還稱，趙立堅的走紅，也反映出中國對自身力量更廣泛的覺醒，這個進程已醞釀了幾十年，因新冠疫情的爆發而大為加速。

文章指中國外交是「戰狼外交」，並引述前布魯金斯學會研究員杜如松（Rush Doshi）的話指出，「中國可能會因此遭受一些軟實力上的挫折。」

對此，中國官媒CGTN記者團官方帳號@Frontline 8日在推特上發文回擊，推文寫道，「當美國參議員在沒有確鑿證據的情況下炒作所謂『實驗室洩露病毒」、『種族滅絕』時，西方就高喊這是『言論自由』。然而當中國外交官直接駁斥有關指控時，他們又稱這是『戰狼』。」

@Frontlin e還表示：「沒有人想成為一隻狼，除非他們被很多隻狼包圍。而在面對『惡狼」侵襲，做『戰狼』又何妨？」