滴滴出行母公司旗下25款app 遭勒令下架

中國網路叫車應用程式（app）「滴滴出行」日前被中國官方實施網路安全審查後並勒令下架。美聯社

中國 網路叫車應用程式（app）「滴滴出行 」日前被中國官方實施網路安全審查後並勒令下架。中國國家網信辦今晚公告，下架滴滴母公司北京小桔科技有限公司旗下的25款app。

中國國家互聯網信息辦公室9日晚間在微信 公眾號發布公告，指根據舉報，經檢測證實，「滴滴企業版」等25款app存在嚴重違法違規收集使用個人資訊問題。

公告稱，中國國家網信辦依據「中華人民共和國網絡安全法」相關規定，通知應用商店下架上述25款app，要求相關營運者嚴格按照法律要求，參照國家有關標準，認真整改存在的問題，確實保障廣大用戶個人資訊安全。

公告並表示，各網站、平台不得為「滴滴出行」和「滴滴企業版」等上述25款已在應用商店下架的app提供瀏覽和下載服務。

滴滴出行剛於6月29日在美股IPO（首次公開募股），籌資約44億美元，成為阿里巴巴集團2014年赴美上市籌資250億美元以來，規模最大的中國公司IPO案。

中國國家網信辦隨後於7月2日宣布，為防範「國家數據安全風險，維護國家安全，保障公共利益」，轄下網絡安全審查辦公室按照「網絡安全審查辦法」，對「滴滴出行」實施網路安全審查，期間停止新用戶註冊。

兩天後，中國國家網信辦再度發布通告，指經檢驗核實，滴滴出行app存在嚴重違法違規收集使用個人資訊問題，因此根據相關規定，通知應用商店下架。