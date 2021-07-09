季辛格秘密訪問中國50年 北京：求同存異中美可共處

中國外交部發言人汪文斌。 (路透)

今日是美國 前國務卿 季辛吉秘密訪問中國 50 年，中國外交部發言人汪文斌今表示，季辛吉訪華的歷史啟示是，中美雖制度不同，但堅持相互尊重、平等相待、求同存異，中美就完全可以實現和平共處、互利合作，盼美方認清世界大勢。

據中國媒體澎湃新聞報導，汪文斌指出，50年前的今天，基辛吉訪問中國。前中共領導人毛澤東、周恩來等人與美國前總統尼克森、季辛吉等共同努力，從兩國人民共同利益出發，重新開啟中美兩國交往的大門，揭開了中美關係改善和發展的新的歷史篇章，對中美兩國和世界都產生了積極深遠的影響。

汪文斌說，50年來，中美關係歷經風雨，總體不斷向前發展，為兩國人民帶來了巨大的利益，也為世界和平、穩定與繁榮作出了重要貢獻。

汪文斌指出，這一段歷史的重要啟示是，中美雖然社會制度不同，歷史背景、文化傳統各異，但只要雙方始終堅持中美關係的正確方向，堅持從兩國人民和世界人民共同利益出發，堅持相互尊重、平等相待、求同存異，中美就完全可以實現和平共處、互利合作，為兩國和世界帶來更多福祉。

汪文斌強調，當前中美關係處在新的歷史關口，面臨新的決擇，是搞敵視對立還是相互尊重，是搞封閉脫鉤還是開放合作，是搞零和博弈還是互利共贏？中美兩國人民和國際社會都高度關注。希望美方認清世界大勢，順應時代潮流，端正對華認知，作出正確選擇，同中方相向而行。