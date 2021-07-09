季辛吉密訪北京50周年 與王岐山同籲恢復對話

美國前國務卿季辛吉。（路透）

1971年7月9日，時任美國 總統尼克森的白宮國家安全顧問季辛吉（Henery Kissinger）密訪北京 ，啟動美中交往（engagement）；50年後，中共副主席王岐山在一場與季氏同台的活動，呼籲美中捐棄成見，強化交流往來，並指現在的美國「以競爭為名，把中方打造為假想敵，刻意營造猜忌對立、勝敗對決氣氛」，建議美方認清自身利益，最大挑戰就是美國自身。

王岐山表示，濫用國家安全操弄意識形態分歧，給兩國正常交流設置障礙，是逆歷史潮流而動，中方鼓勵兩國民眾和各界多交流往來，深入理解彼此文化的特色思想、觀念習俗，與道路制度選擇，為兩國關係打好基礎。

王岐山說，美方以競爭為名，把中方打造為假想敵，刻意營造猜忌對立，勝敗對決氣氛，可能導致戰略誤導，誘發戰略誤判，戰略誤判放任戰略誤導；美方應認清自身利益，最大挑戰不在外國更非中方，就是美國自身。

季辛吉1971年以肚子痛為藉口，出訪巴基斯坦中途，祕密搭機前往北京，與當時的中方總理周恩來會談，推動尼克森隔年訪問中國 大陸，簽署上海公報，奠定美中關係正常化的基礎。

談到當年的美中對話，季辛吉說，美中在互相體認差異的前提下展開，1972年尼克森訪中，最重要的理解就是「美國認知到『海峽兩邊的中國人都認為只有一個中國，台灣是中國的一部分』，美國對此立場不提出異議。」時任中共領導人毛澤東則清楚表明台灣問題需要一段時間來獲得最終解決。

季辛吉說，雙方本著相互克制的基礎，處理許多不同議題，讓美國與中國的發展更順利；如今美中關係愈發困難，需要類似當年尼克森和毛澤東的對話，兩國領導人應指派親信展開討論。

季辛吉信奉的祕密外交是否適用當今情況，尚未可知。

這場「季辛吉祕密訪華50周年」活動由中國人民外交學會，與親中的美國智庫「美中關係全國委員會」合作舉辦，活動地點就選在季辛吉當年下榻的釣魚台國賓館五號樓，王岐山到場發表演說，季辛吉透過視訊參加，兩人先後發表專題演說。

參與1971年這場季辛吉密訪北京的中方翻譯官唐聞生回憶，當雙方展開會談時，兩名美方安全人員手提可能裝有機密文件的大型黑色皮箱與會，貼身保護季辛吉，這在國際場合很少見，可能是擔心中方會對季辛吉有不當舉動。

王岐山在演說最後脫稿向季辛吉致意，提到兩人1990年代在紐約的一場會談，曾讚季辛吉「有命又有運」，王岐山對季辛吉說，「現在最重要的不是運，是要命啦，祝你健康長壽。」