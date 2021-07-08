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中緬邊境築500公里AI鐵網防偷渡 公務員民眾都派去駐守

中國新聞組／北京9日電
中緬邊境500公里由鐵絲網牆建成，圍欄長達500公里。（取材自微信）
中緬邊境500公里由鐵絲網牆建成，圍欄長達500公里。（取材自微信）

雲南省瑞麗市再傳出疑似來自緬甸的新冠病毒本土確診個案，引發當地對中緬邊界安全的疑慮。據報導，中國自去年初即在中緬邊境山脈建造代號為「南方長城」的AI科技鐵絲網圍牆，嚴厲打擊偷越國（邊）境行為並防堵疫情，瑞麗、麗江、高黎貢山500公里圍牆據傳已經建成，當地許多民眾和公務員和家屬還被安排去駐守邊境。

香港01報導，雲緬邊境有漫長的國境線，絕大部分地區是山野林區，不利於防止偷渡，加上中國和緬甸兩地人民長相類似，難以分辨身分，疫情下戴口罩更難查證。為此，雲南省臨滄市政府與物聯網合作，開發出觸碰震動鋼管後就會報警，接著聯動就近監控和就近巡邏人員的「邊境偷渡震動鋼管預警圍欄」邊境智慧防控系統。

「邊境偷渡震動鋼管預警圍欄」包含高強度隔離欄及鐵絲網、高清攝像頭、AI識別震動傳感器、報警聯防巡邏聯動、擴音器告警及遠程喊話。AI識別震動傳感器會過濾是來自風或樹木的搖晃撞擊還是人員翻越，防止誤報。監測到震動後，每隔數十米的攝像頭會將關鍵區域放大到大屏幕上，當場給予翻越人員語音警告。

雲南近來再出現新冠病毒疫情反彈，截至8日24時，本土已達31例，瑞麗本輪疫情個案都分布在與緬甸接壤的姐告社區，當地政府嚴格管控姐告片區民眾出行，外籍人員也嚴禁進入；瑞麗市市委書記翟玉龍表示，嚴厲打擊偷越國（邊）境行為，嚴懲偷渡者及其組織、協助、容留者。

據網上流傳圖片，瑞麗、麗江、高黎貢山500公里圍牆已經建成。有網民稱，圍牆是從去年初開始修建。香港明報報導，有當地居民表示，很多瑞麗的公務員和家屬都被安排去駐守邊境。

自由亞洲電台報導，中緬邊界近兩千公里，中國在中緬邊界瑞麗、麗江、高黎貢山等地山脈興建一條上千公里的鐵絲網隔離牆，經過一年多的施工已接近尾聲。據當地人士披露，建圍牆是為防止民眾外逃，防止境外宗教及敵對勢力滲透中國。一期工程長約600公里，已於去年底完工；今年加建的長度為500公里的圍牆可能會延長。

報導引述當地民眾說，長期以來，中國人從瑞麗偷渡出境，從湄公河進入泰國，是最常見的逃亡路線。緬甸的緬族人有時候帶毒品、槍支進入瑞麗作案，也給瑞麗帶來治安問題。這些現象多年來一直沒有解決。

圍欄上有AI識別震動傳感器，觸碰震動鋼管後就會報警。（取材自微信）
圍欄上有AI識別震動傳感器，觸碰震動鋼管後就會報警。（取材自微信）

邊境 中國 偷渡

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