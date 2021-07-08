傳港府制訂「負面名單」 230名區議員恐遭拔 40人先辭

香港 政府要求區議員宣誓效忠特區和基本法，傳出對不宣誓者將禠奪議員席位（DQ）外，還劃出多條紅線，包括要追討百萬港元薪津。過去兩日間，區議員辭職潮起，兩天內至少40人辭去議席並解散議員辦事處。

香港政府5月修訂「公職條例草案」，要求現任區議員宣誓擁護基本法、效忠香港特區。近日傳出消息說，當局有了DQ名單，約230名區議員不符宣誓要求，將會被DQ，還會被追討上任起至今所有薪津，料每人涉及金額100萬港元（約12.8萬美元）。

有電子媒體新聞說，香港政府制訂了1份「負面清單」，將在本月舉行宣誓前致信區議員，決定他們有無宣誓資格，被列入「負面清單」的區議員，將不獲安排宣誓。

香港現任區議員在2019年11月選出，香港18個區議會共452個民選議席，另有27名當然區議員。2019年區議會選舉，成為香港選舉史上重大事件，選舉人數創下香港史上新高，投票 率高達71.23%。

那次選舉，香港民主派陣營首次在多個選區大獲全勝，取得全港八成6的直選議席，香港建制派遭空前慘敗，民主派獲得18個區議會中17個的話事權（決定權）。

今次港府要求區議員宣誓，與DQ動作緊密相連。政圈傳出的訊息，被劃進紅線預定要DQ者，包括參與民主派初選，包括曾借出議員辦事處作票站、擔任工作人員的區議員；曾簽署「墨落無悔」抗爭立場書、聯署要求中止香港獨立關稅區，或曾在辦事處展示「光復香港、時代革命」標語者。他們都會被視為不符合法例要求，將被取消議員資格。

自修例宣誓以來，就不斷有民主派區議員辭職，逾200人的DQ名單、「負面清單」、追索上任以來的薪金等說傳出後，區議員辭職消息接連傳來，至7月8日傍晚止的兩天之內，至少逾40名區議員宣布辭職，即時生效，同時宣布解散職員、關閉議員辦事處的公布也是接踵而至。

民主黨 屯門區議員盧俊宇說，他相信自己、民主黨及他認識的區議員，過去一年多沒有改變過擁護基本法，以及愛香港愛社區的心，亦可大膽說是愛國，但因應近日的高壓政治氣氛，因此在與家人及團隊商討後，決定辭職。

沙田區議員丘文俊辭去區議員職務，他說辭職的最主要原因，是區議會已不能發揮作用，不能實踐對選民的承諾，對議會心灰意冷，無力感很重。去意在半年前已萌生，與國安法實施及要求宣誓無關。

少有建制派出來說話，建制派立法會議員謝偉俊說，他個人希望不會有太多區議員被取消資格，但認為在國家安全成為重要考慮因素的情況下，即使區議員的行為未必達到嚴謹的定罪標準，或法庭未就特定行為有裁決，亦不代表不能有政治操作。即使區議員被取消資格，他們亦切實服務過市民，未必需要嚴苛地追回任期內所有薪津。