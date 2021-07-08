我的頻道

* 拖拉類別可自訂排序
恢復預設 確定
設定
快訊

250萬美國人線上連署 第4輪紓困案有譜？

槍手朝公寓社區肆意掃射 結果被鄰居持棍棒敲昏制伏　

傳港府制訂「負面名單」 230名區議員恐遭拔 40人先辭

香港特派員李春／香港報導

香港政府要求區議員宣誓效忠特區和基本法，傳出對不宣誓者將禠奪議員席位（DQ）外，還劃出多條紅線，包括要追討百萬港元薪津。過去兩日間，區議員辭職潮起，兩天內至少40人辭去議席並解散議員辦事處。

香港政府5月修訂「公職條例草案」，要求現任區議員宣誓擁護基本法、效忠香港特區。近日傳出消息說，當局有了DQ名單，約230名區議員不符宣誓要求，將會被DQ，還會被追討上任起至今所有薪津，料每人涉及金額100萬港元（約12.8萬美元）。

有電子媒體新聞說，香港政府制訂了1份「負面清單」，將在本月舉行宣誓前致信區議員，決定他們有無宣誓資格，被列入「負面清單」的區議員，將不獲安排宣誓。

香港現任區議員在2019年11月選出，香港18個區議會共452個民選議席，另有27名當然區議員。2019年區議會選舉，成為香港選舉史上重大事件，選舉人數創下香港史上新高，投票率高達71.23%。

那次選舉，香港民主派陣營首次在多個選區大獲全勝，取得全港八成6的直選議席，香港建制派遭空前慘敗，民主派獲得18個區議會中17個的話事權（決定權）。

今次港府要求區議員宣誓，與DQ動作緊密相連。政圈傳出的訊息，被劃進紅線預定要DQ者，包括參與民主派初選，包括曾借出議員辦事處作票站、擔任工作人員的區議員；曾簽署「墨落無悔」抗爭立場書、聯署要求中止香港獨立關稅區，或曾在辦事處展示「光復香港、時代革命」標語者。他們都會被視為不符合法例要求，將被取消議員資格。

自修例宣誓以來，就不斷有民主派區議員辭職，逾200人的DQ名單、「負面清單」、追索上任以來的薪金等說傳出後，區議員辭職消息接連傳來，至7月8日傍晚止的兩天之內，至少逾40名區議員宣布辭職，即時生效，同時宣布解散職員、關閉議員辦事處的公布也是接踵而至。

民主黨屯門區議員盧俊宇說，他相信自己、民主黨及他認識的區議員，過去一年多沒有改變過擁護基本法，以及愛香港愛社區的心，亦可大膽說是愛國，但因應近日的高壓政治氣氛，因此在與家人及團隊商討後，決定辭職。

沙田區議員丘文俊辭去區議員職務，他說辭職的最主要原因，是區議會已不能發揮作用，不能實踐對選民的承諾，對議會心灰意冷，無力感很重。去意在半年前已萌生，與國安法實施及要求宣誓無關。

少有建制派出來說話，建制派立法會議員謝偉俊說，他個人希望不會有太多區議員被取消資格，但認為在國家安全成為重要考慮因素的情況下，即使區議員的行為未必達到嚴謹的定罪標準，或法庭未就特定行為有裁決，亦不代表不能有政治操作。即使區議員被取消資格，他們亦切實服務過市民，未必需要嚴苛地追回任期內所有薪津。

香港 民主黨 投票

上一則

吸納港青 廣東釋出9千「鐵飯碗」給港澳應屆畢業生

下一則

中工信部整治App 阿里、百度等68家企業完成整改

延伸閱讀

港「光城者」3中學生被控國安罪 15歲成國安法最小被告

港「光城者」3中學生被控國安罪 15歲成國安法最小被告
香港政務司長李家超：恐怖活動有滋生跡象

香港政務司長李家超：恐怖活動有滋生跡象
在美中概股 部署赴香港二次上市

在美中概股 部署赴香港二次上市
港鐵連2年凍薪 員工批變相減薪 不排除有工業行動

港鐵連2年凍薪 員工批變相減薪 不排除有工業行動

熱門新聞

山東艦甲板清洗引來衛星圍觀。(取材自微博)

衛星照曝山東艦甲板破損？中國網友還原事實

2021-07-02 20:40
視頻中的男子以肉身保護被打倒在地上的女子，該女子疑是她的小三。（視頻截圖）

正宮當街怒扒小三內褲 老公肉身護新歡 助打團也出手了

2021-07-03 10:00
神舟12號航天員4日14時57分完成首次出艙任務，返回天和核心艙。(中新社)

中航天員首出艙／美媒自稱「尷尬了」 BBC被指「 改過自新」

2021-07-05 14:23
穿著睡衣的女子與一名上半身赤裸的男子拉後一躍而下。（取材自瀟湘晨報）

睡衣女與半裸男拉扯後墜樓 先拉裙襬遮內褲

2021-07-05 10:00
南京大學現代生物研究院重磅官宣，國際生命科學領域頂尖學者、原美國加州大學洛杉磯分校（UCLA）終身正教授帥克已全職加盟該院。（取材自觀察者網）

又一頂尖學者從美國返中國 任教高校

2021-07-03 08:00
太太生下罕見四胞胎男嬰，孩子爸爸激動得又哭又笑。（視頻截圖）

第3胎想生兒 一舉來了4男娃 老爸爸興奮的哭了

2021-07-04 13:00

精彩推薦

超人氣

更多 >
坎城影展蹭紅毯 女子「一抬手裡面沒穿」放送胸前兩點

坎城影展蹭紅毯 女子「一抬手裡面沒穿」放送胸前兩點
影／美警察攔截違規駕駛 為何要用手碰後行李箱？

影／美警察攔截違規駕駛 為何要用手碰後行李箱？
搭機遇後方乘客「光腳入侵扶手」他機智回應博好評

搭機遇後方乘客「光腳入侵扶手」他機智回應博好評
海地總統遇刺亡 殺手裝扮成美幹員 第一夫人送美治療

海地總統遇刺亡 殺手裝扮成美幹員 第一夫人送美治療
波士頓30高中生轉機拒戴口罩 爆衝突 航班延1晚

波士頓30高中生轉機拒戴口罩 爆衝突 航班延1晚