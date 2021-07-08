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吸納港青 廣東釋出9千「鐵飯碗」給港澳應屆畢業生

記者林則宏／即時報導
中國近年積極鼓勵香港青年到廣東謀職，圖為早前在香港舉辦的「大灣區青年就業計畫招聘博覽」。(中新社)
中國近年積極鼓勵香港青年到廣東謀職，圖為早前在香港舉辦的「大灣區青年就業計畫招聘博覽」。(中新社)

中國當前治理香港軟硬兼施。據香港文匯報報導，廣東今年又釋出超過9000個「鐵飯碗」給港澳應屆畢業生，但前提是必須符合「擁護中國共產黨領導和社會主義制度」、「維護祖國統一」等條件。

廣東省近日發布「廣東省事業單位2021年集中公開招聘高校應屆畢業生公告」，明確提出符合「粵港澳大灣區（內地）事業單位公開招聘港澳居民管理辦法（試行）」及公告規定的港澳畢業生，可報考廣州、深圳、珠海、佛山、惠州、東莞、中山、江門、肇慶及省直駐上述各地事業單位9000多個職位。

前述這項「管理辦法」規定，參加廣東事業單位招聘的港澳居民，需具有中華人民共和國國籍；遵守中華人民共和國憲法和法律法規；擁護中國共產黨領導和社會主義制度；維護祖國的統一、安全、榮譽和利益，不得有危害祖國的統一、安全、榮譽和利益的行為。

報導稱，消息一經公布，不少港生反應熱烈。在廣東暨南大學金融學專業就讀大四的港生陳潔婷就表示，事業編制和公務員都是「鐵飯碗」，很受中國及港澳學生追捧。

文匯報指出，去年6月，廣東首次將1萬多個事業單位公開招聘職位也向港澳居民開放，代表港澳居民可應聘大灣區9個廣東城市的事業單位職位，一旦被成功聘用，將按中國統一規定享受事業單位工作人員薪酬、養老保險、醫療保障等待遇。

香港文匯報指出，今年廣東各級公益一類、二類事業單位均拿出一定比例的職缺參加招聘，本次招聘70%以上需具備大專或本科以上學歷 ，其中有不少是高校教師類職位，包括：廣州科技貿易職業學院、珠海市技師學院等。

此外還有一些省級、市級優質職位，包括：廣東省科學院、廣州住房公積金管理中心、深圳市少年宮等；另有不少涉港崗位，包括：廣東省華人華僑港澳同胞服務中心、深圳市龍華區粵港澳大灣區建設推進中心等。

報導稱，由於中國事業單位工作普遍比較穩定，社會福利保障也比較完善，受到不少港生青睞。

中國 灣區 華人

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