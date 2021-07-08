衛星圖顯示新疆沙漠出現神秘機場 疑「中國版51區」

MAXR衛星照片顯示，新疆羅布泊的神秘機場，有近5公里超長的大型跑道，正在建造約12座大型混凝土建築。(圖/取自港經)

美國 航太科技公司Maxar Technologies (MAXR) 拍攝衛星照片顯示，新疆羅布泊沙漠發現神秘機場 ，正在建造約12座大型建物，而機場有近5公里超長的大型跑道。美國全國公共廣播電台（NPR）看圖說話，指這一建築是「美國51區」翻版，當年美國在51區試驗太空梭，美國智庫卡內基和平基金會則指，恐是中國研發太空飛行器場所。

香港經濟日報引述 NPR報導，據衛星監測顯示，這座機場2016年已出現，位於新疆羅布泊前核武器試驗場的邊緣地區，擁有3英里，即相當4.8公里的超長跑道。

據衛星照片顯示，機場周邊目前正在建造約12座大型混凝土建築，建築工程於2020年夏天開始，時機巧合的是，美方掌握中國在2020年於該機場降落了一架極機密的太空飛行器。NPR報導，天文學家強納森（Jonathan McDowell）表示，外界仍無法確定該太空飛行器的外觀，但可能類似於曾將美國太空人 搭乘的太空梭，只不過體積較小。

美國智庫卡內基和平基金會高級研究員潘達（ Ankit Panda）指出，機場周邊正在興建的這些建築，與中共解放軍其他軍事設施中看到的建築相似，目前尚不清楚它們將用於何種目的，「這可能是軍官的辦公室，如果這確實是一個永久軍事設施的地方；宿舍是另一種可能性。」

潘達還指，沙漠中央的這座超長跑道，因位置偏僻，成為航太測試絕密裝備的理想場所，「我們正密切觀察，這座神秘機場似乎是中國軍事太空活動的一個非常重要設施，而且這個設施似乎正在擴建。」

NPR也向中國駐美大使館求證，但遭拒絕對相關說法發表評論。