中加強中概股監管 「零容忍」嚴打證券違法活動

中國強調將健全依法從嚴打擊證券違法活動的體制機制，以有效防範化解重大風險。（路透）

在滴滴、滿幫集團、BOSS直聘等三家近期在美股上市的網路平台公司，遭中國 官方展開「網絡安全審查」後，中共中央辦公廳、國務院 辦公廳6日又罕見地連袂發布「關於依法從嚴打擊證券 違法活動的意見」（以下簡稱「意見」），提出將完善數據安全、跨境數據流動、涉密信息管理等相關法律法規，同時加強對中概股的監管。

中國證監會主席易會滿在接受新華社專訪時表示，「意見」是中國資本市場歷史上第一次以中共中央辦公廳、國務院辦公廳名義，聯合印發打擊證券違法活動的專門文件。他指出，「意見」將是當前和今後一個時期，中國全方位加強和改進證券監管執法工作的行動綱領，意義重大、影響深遠。

「意見」共計30條，強調對資本市場各類違法違規「零容忍」，提出主要目標為：到2022年，資本市場違法犯罪法律責任制度體系建設取得重要進展，依法從嚴打擊證券違法活動的執法司法體制和協調配合機制初步建立，資本市場秩序明顯改善。

到2025年，資本市場法律體系更加科學完備，中國特色證券執法司法體制更加健全，證券執法司法透明度、規範性和公信力顯著提升，行政執法與刑事司法銜接高效順暢，崇法守信、規範透明、開放包容的良好資本市場生態全面形成。

財新網指出，近期低調赴美上市的滴滴遭遇中國國家互聯網信息辦公室審查成為資本市場的焦點，中概股境外上市數據安全問題亦備受關注。此次「意見」的亮點之一，就是聚焦完善數據安全、跨境數據流動、涉密信息管理等相關法律法規。

一名業內資深人士指出，「隨著資本市場雙向開放和跨境監管合作的進一步發展，證券發行人跨境融資、投資者跨境投資的行為也越來越普遍，特別是信息和重要數據跨境流動日益頻繁，由此引發的數據安全風險值得關注。」

報導並稱，瑞幸咖啡造假事件讓中概股蒙羞。因此，「意見」也明確提出，要加強中概股監管，切實採取措施做好中概股公司風險及突發情況應對，推進相關監管制度體系建設。

為落實這份意見，易會滿表示，中國將加快推進有關法律法規的制訂工作，包括：期貨法、私募基金條例等。其次是成立「打擊資本市場違法活動協調工作小組」，配合最高人民檢察院建立派駐檢察的工作機制，北京金融法院也已正式成立。此外，會還將從重、從快查辦一批重點類型、重要領域的典型案件。