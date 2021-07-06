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中國打壓滴滴出行的關鍵 八大Q&A

回應日副相美日防衛台灣說 國台辦要求日方反省歷史

特派記者呂佳蓉／北京即時報導
中國國台辦發言人朱鳳蓮。圖／取自中新網
中國國台辦發言人朱鳳蓮。圖／取自中新網

日本副首相兼財務大臣麻生太郎近期表示，中國若侵犯台灣，「美日要一同防衛台灣」。中國國台辦6日回應，敦促日方反省歷史，以實際行動恪守一中原則與中日四個政治文件精神，在台灣問題上謹言慎行。

中國國台辦今日以發言人朱鳳蓮的名義作上述表示。朱鳳蓮指出，世界上只有一個中國，台灣是中國的一部分。日本一些政客接連在涉台問題上發表錯誤言論，公然違背日方在台灣問題上對中方作出的政治承諾，違反中日四個政治文件精神，違反國際法和國際關係準則。

朱鳳蓮強調，中方對此堅決反對。中國敦促日方深刻反省歷史，立即糾正錯誤，以實際行動恪守一個中國原則和中日四個政治文件精神，在台灣問題上謹言慎行，停止一切涉台錯誤言行。

朱鳳蓮最後說，民進黨當局妄想勾連日本和其他一些外來勢力進行謀「獨」挑釁，是誤判形勢、打錯算盤。

今年6月，日本首相菅義偉與在野黨立憲民主黨代表枝野幸男昨談到台灣時，罕見地以「國家」來稱呼。當時北京也向日方做出交涉，中國國台辦以發言人馬曉光的名義要求日方在台灣問題上謹言慎行，不要向台獨發出錯誤訊號。

之後，日本內閣官房長官加藤勝信修正了菅義偉的說法，稱依照1972年的「中日聯合聲明」，日本的立場是在非政府層面與台灣維持工作關係，「這是我們的基本立場而且沒有改變」。

這次引發中國方面不滿的麻生太郎，他在今日解釋，任何有關台灣的突發狀況都應該透過對話解決。

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