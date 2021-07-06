疫苗外交互槓 中國指控澳洲干預巴紐推出疫苗

中國 政府及媒體指控，澳洲 正干涉太平洋島國巴布亞紐幾內亞（Papua New Guinea）推出中國製疫苗 ，但澳洲今天否認那些指控。

澳洲今年3月成為首個向巴紐提供疫苗的國家，因為當時巴紐染疫數字急劇攀升。巴紐是澳洲前殖民地，且是澳洲最近的鄰國。

之後，巴紐在6月23日取得20萬劑中國國藥集團（Sinopharm）疫苗。巴紐政府表示，最初將提供國藥集團疫苗給境內中國公民。

中共官媒環球時報（Global Times）英文版指控，澳洲在巴紐「安插澳洲顧問」，「破壞中國與太平洋島國的疫苗合作」。

不過，澳洲太平洋事務部長賽索嘉（Zed Seselja）在造訪巴紐時否認這項指控。

賽索嘉在澳洲廣播公司（ABC）今天播出的專訪中指出：「關於（疫苗）推出，我們專注於確保盡可能提供最大幫助。如果其他國家想要提供協助，那真是太好了。」

賽索嘉還說：「我們真誠地處理這些議題，我們將繼續做符合我們地區、我們朋友和鄰國利益的事情，尤其是巴紐。」

中澳這次為疫苗外交爆發爭執，標誌著雙方關係再起齟齬。澳洲去年曾呼籲，針對2019冠狀病毒疾病（COVID-19）疫情源頭和因應展開獨立調查，導致中澳關係急劇惡化。