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69名「情感挽回大師」上海被捕 500多個情場失意人受騙

記者林則宏／即時報導
上海警方近日偵破一起詐騙案，逮捕69名「情感挽回大師」。（取自《澎湃新聞》）
上海警方近日偵破一起詐騙案，逮捕69名「情感挽回大師」。（取自《澎湃新聞》）

上海警方近日偵破一宗詐騙案，特別的是，該詐騙集團以「專業情感諮詢機構」名義，號稱能提供各種「情感挽回服務」，全中國共有500多名情場失意人受騙，涉案金額超過新台幣3000萬元（約107萬美元）。警方最後共逮捕69名「情感挽回大師」，並繳獲作案用手機180餘支。

據上海《澎湃新聞》報導，今年5月，牛牛（化名）向上海市公安局金山分局報案，稱為挽回與前女友的感情，被一家名為「實花教育諮詢」的情感諮詢機構騙了人民幣3.4萬多元（約5263美元）。

牛牛稱，去年7月與女友感情生變，分手後微信、電話都被對方封鎖。為挽回這段感情，牛牛上網搜尋各種情感挽回技巧。

很快地，牛牛就被一條「一對一私人定製，百分百挽回愛情」的廣告吸引，並添加了該機構的微信進行線上諮詢。

對方了解牛牛的基本情況後，承諾只需提供前女友相關個人訊息，便會安排專屬的「情感專家」對前女友進行交流勸導，幫助牛牛修復感情。但該機構同時要求牛牛，不得主動與前女友聯繫，也不能介入情感挽回工作。

牛牛立即交納了人民幣3,280元（約508美元）的諮詢費，該機構也安排「情感專家」對牛牛開展情感輔導，並稱已與其前女友取得聯繫。

該機構「專家」之後就以「發現其前女友已有新男友，需要進一步工作引導」、「其前女友已動搖，需聯繫現男友結束感情」等理由，要求牛牛再載轉帳支付人民幣3萬多元費用。

但直到今年4月，牛牛都還未與其前女友成功復合，聯繫該機構也沒有明確答覆，牛牛這才驚覺受騙而報警。

上海警方調查發現，與牛牛聯繫的「心理諮師」並未取得中國官方相關從業資質，該機構也從未與牛牛前女友聯繫過。而且，在牛牛嘗試挽回這段戀情期間，其前女友已經結婚。

上個月初，上海警方專案組前往山東展開抓捕行動，在當地警方配合下，一舉搗毀5處犯罪據點，逮捕69名犯罪嫌疑人。

經查，自2019年起，該犯罪集團就在山東註冊成立大量教育諮詢類公司，通過網路發布廣告，吸引感情受挫人群上鉤，其開出的感情挽回項目收費從人民幣2,880元（約446美元）至1萬2,800元（約1981美元）不等。

上海警方初步調查發現，受害人遍布中國各地，平均年齡為29.4歲，其中20至30歲男性受害者居多，最小的被害人甚至年僅17歲，而被騙金額最高達人民幣12萬元（約1.8萬美元）。

上海警方日前偵查一宗以「專業情感諮詢」進行詐騙的集團，該集團號稱能提供「氣質提升...
上海警方日前偵查一宗以「專業情感諮詢」進行詐騙的集團，該集團號稱能提供「氣質提升」、「分離引導」等情感挽回服務。（取自《澎湃新聞》）

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