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台陸委會發布香港移交24周年報告：香港「中國大陸化」

記者羅印冲/即時報導
台陸委會主委邱太三。(本報系資料照)
台陸委會主委邱太三。(本報系資料照)

中華民國陸委會今發布「香港移交24周年情勢研析報告」指出，過去一年，在中共有計畫的凌厲整肅及「港版國安法」推波助瀾下，香港的「一國兩制」在政治層面，已由「港人治港」、「高度自治」，徹底質變為「愛國者治港」、「中共全面管治」，整體呈現「中國大陸化」，民主制衡力量及自由人權遭扼殺。香港司法獨立動搖，其危殆僅是時間問題。另社會瀰漫寒蟬效應，逾6成港人對香港未來環境及個人自由不具信心。

陸委會指，在經濟層面，客觀上香港仍保持獨立之關稅、自由貿易制度，港幣—美元聯繫匯率亦未生變，惟「港版國安法」執法力道強勁，致其營商環境風險飆升。已有美國智庫認為香港與中國大陸城市無異，且其經濟政策明顯受北京控制，不再列入經濟自由度排名。中資在香港金融、保險、券商、股市等領域持續擴展影響力；外界亦擔憂在中港融合進程中，香港的獨立貨幣政策、財政框架和金融監管等恐添變數。

陸委會表示，針對「港版國安法」實施致香港變局，主要國家除表達譴責與關切，並續有相應作為。如美國簽署「香港自治法」及「香港正常化」行政命令，率先表明香港不再擁有高度自治，暫停給予其有別於中國大陸之特殊地位與待遇；並針對中共及港府打壓民主自由行徑，制裁中共及港府官員。另美國首度將港人納入難民分配名額，英國、澳洲、加拿大亦放寬移居簽證政策，援助愛好普世價值的港人。

陸委會並指，中共涉港事務官員延續對「反送中」行動的強硬反擊作風，高調評論香港事務，駐港解放軍並配合演習恫嚇港人；4大駐港機構首次以「中共」為題在港舉行公開活動，評論指係宣告中共在港工作將由移交初期的「地下化」正式走向「檯面化」，提醒港人中共才是真正的治港者。中共同時以推進「粵港澳大灣區」融合為主軸，提出惠港措施與相關配套，惟民調反映並未顯著提升港人好感及認同。

陸委會稱，台方一向秉持互惠互利原則，希促進台港關係正向發展及維繫雙方民間各項往來。因應「香港國安法」致香港變局，以及港府對台香港辦事處派駐人員簽證所提「一中承諾書」條件，台方堅持守護國家主權與民主自由的立場，並提出應變措施，同時推進相關法案，給予港人最實際的支持與協助。

陸委會說，政府相關部門刻正檢討香港澳門關係條例相關規定，以確實防止中共藉港澳資金及人員交流等對台進行滲透。而香港澳門關係條例第60條情勢變遷條款，類似緊急命令性質，明文規定啟動條件係「條例之施行有危害台灣之虞」之情形，因其涉及台港澳民眾之各項權益，啟動與否須非常謹慎。陸委會每季向立法院提交「香港特殊地位檢討」暨「香港人道援助關懷行動專案執行情形」報告，並已建立香港情勢觀測指標預警機制，倘未來危害國安或損及國人權益風險升高，政府會積極啟動或研修相關法規，採取必要的應變措施，捍衛國家主權和民眾福祉。

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