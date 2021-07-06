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李克強：盼英國為中企提供公平、非歧視營商環境

記者羅印冲/即時報導
中國國務院總理李克強7月6日在中南海紫光閣與英國工商界代表舉行視訊對話會。(中國政府網)
中國國務院總理李克強7月6日在中南海紫光閣與英國工商界代表舉行視訊對話會。(中國政府網)

中國國務院總理李克強7月6日在中南海紫光閣與英國工商界代表舉行視訊對話會，他表示，希望英方為中國企業赴英投資興業提供公平、公正、非歧視的營商環境。

據中國政府網發布，李克強表示，當前國際形勢依然存在諸多不確定、不穩定因素。中英作為聯合國安理會常任理事國和世界主要經濟體，是維護世界和平、推動共同發展、捍衛多邊貿易體系的重要力量。穩定的中英關係有助於維護自由公平貿易、促進世界經濟復甦、應對全球性挑戰、增進雙方人民福祉。中方願同英方鞏固互信，相互尊重、求同存異，深化互利共贏合作，通過平等對話積累共識、化解分歧，推動中英關係健康穩定發展。

李克強指出，人類是休戚與共的命運共同體，國際社會只有加強團結合作才能最終戰勝新冠肺炎疫情。中英都是最早投入疫苗研發和生產的國家。中方堅持疫苗作為全球公共產品的屬性，與多國開展了疫苗相關合作，願同各方繼續加強交流，特別是在變異病毒等方面共享科研成果，為全球戰勝疫情提供加速度。

他表示，改革開放是中國的基本國策，將持續堅定不移推進。中國的製造業已經全面開放，服務業正在有序開放，開放的大門會越開越大。中方在構建新發展格局的進程中，將繼續致力於打造市場化、法治化、國際化營商環境，對包括外企在內的各類市場主體一視同仁，歡迎更多外資進入中國；也希望英方為中國企業赴英投資興業提供公平、公正、非歧視的營商環境。

據中方發布，與會英方人士對兩國經貿關係蓬勃發展感到滿意，表示中國是英國重要經貿夥伴，英國工商界高度重視中國市場，對中國發展充滿信心，兩國在金融、服務、農業、醫療、教育、製造業、基礎設施等領域合作有巨大雙贏空間。英工商界期待進一步加強對華貿易和投資關係，深化務實領域合作，推動英中總體關係發展。

中國 李克強 投資

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