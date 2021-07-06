中國打壓滴滴出行的關鍵 八大Q&A

中國網路主管機關以安全風險為由，命令滴滴從中國應用程式商店下架。(路透)

中國滴滴出行 叫車公司才剛剛在紐約 上市，募集到44億美元資金沒幾天，中國網路主管機關就以安全風險為由，命令滴滴從中國應用程式商店下架。這項命令並未要求滴滴停止營運，用戶仍能叫車；但由於中國當局對大企業的掌控愈來愈嚴，使中國所有網路公司都感受到不確定性。

1.滴滴出行是什麼？

滴滴是中國最大的叫車公司。滴滴五年以高價買下Uber在中國的業務，將Uber擠出中國市場。今年6月30日在紐約股市IPO，金額是中國企業在美上市的第二高，僅次於阿里巴巴，總市值約達680億美元，遠低於兩個月前所預估的1000億美元，主要是反映投資人對高價成長股的看法趨於審慎，以及中國當局最近頻頻打壓大型科技股。

2.滴滴調查案涉及那些？

具體事由仍不大情楚。就在滴滴IPO兩天之後，國家互聯網信息辦公室（網信辦）就表示開始對滴滴進行網路安全審查，以防止數據安全風險，保障國家安全，及保護公眾利益。再兩天之後，網信辦表示滴滴在個人資料蒐集與利用方面嚴重違規，對滴滴祭出下架令。 網信辦並未詳細說明這項調查聚焦於何事，滴滴何時或何處有違規之舉，或是否還將對滴滴施以更多的處罰。

3.是否有任何暗示？

環球時報在一篇社論中指出，在大型網路業界，滴滴無疑擁有最詳細的個人移動資訊，且顯然有能力對個人的行為與習慣進行「大數據分析」。基於滴滴在美國上市，且兩個最大的股東都是外國公司，因此為保護個資與國安，主管機關必須對滴滴的資料安全做更嚴格的監督。

4.單單針對滴滴？

非也。網信辦在對滴滴進行審查後，又以滿邦集團與看准網這兩家在美國上市的中企為目標。

5.此舉否出乎意料？

非也。5月時中國反壟斷主管機關使命令滴滴與其他九家大型叫車相關業者改革營運，包括門面漲價，以及對司機的不公平待遇等。從更廣泛的角度來看，北京當局正在對中國大科技公司進行全面性的鎮壓，以阻止業者擴張影響力，包括禁止螞蟻金融上市，及對阿里巴巴重罰28億美元等。

6.滴滴為何重要？

滴滴壟斷中國叫車市場，2020年第4季的市占率達88%，而當Uber售予滴滴時的市占率僅12%。滴滴在紐約IPO時，最大的股東是日本軟銀集團，持股比率超過20%，其他大股東還包括騰訊集團。滴滴執行長程維與總裁柳青的總股權超過50%。

7.滴滴營運如何？

去年滴滴總營收 216億美元，虧損16億美元，但2021年第1季淨利達8.37億美元。由於核心市場的擴張速度減緩，因此將業務擴張到修車、快送，並在自動駕駛科技研究領域投入鉅資，也正計畫將服務擴張到西歐。

8.現在會如何？

滴滴最受爭議的問題在於用戶資料運用，但分析家已經注意到可能會有更廣泛的衝擊。關鍵問題在於當局這項行動是否會影響其他中國科技公司在國外上市的意願，以及是否表明當局的新打壓方向。滴滴發表的官方聲明中，表示將完全配合官方的審查，但也表示撤銷新用戶App將對營收造成重大不利影響。