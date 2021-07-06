習近平：民主不可能千篇一律 現代化不能「削足適履」

中共總書記習近平。(央視新聞)

7月6日晚間，中共 總書記習近平 出席以視訊舉行的「中共與世界政黨領導人峰會」並發表談話。他指出，現代化道路並沒有固定模式，適合自己的才是最好的，不能「削足適履」；強調每個國家自主探索符合本國國情的現代化道路的努力，都應該受到尊重。習近平還說，實現民主有多種方式，不可能千篇一律。一個國家民主不民主，要由這個國家的人民來評判，而不能由少數人說了算。

據新華網直播報導，習近平指出，要推動各國加強發展合作、各國人民共享發展成果，提升全球發展的公平性、有效性、協同性，共同反對任何人搞技術封鎖、科技鴻溝、發展脫鉤。任何以阻撓他國發展、損害他國人民生活為要挾的政治操弄都是不得人心的，也終將是徒勞的。

他表示，面對仍在肆虐的新冠肺炎疫情，要堅持科學施策，倡導團結合作，彌合免疫鴻溝，反對將疫情政治化、病毒標籤化，共同推動構建人類衛生健康共同體。

習近平指出，通向幸福的道路不盡相同，各國人民有權選擇自己的發展道路和制度模式，這本身就是人民幸福的應有之義。民主同樣是各國人民的權利，而不是少數國家的專利。實現民主有多種方式，不可能千篇一律。一個國家民主不民主，要由這個國家的人民來評判，而不能由少數人說了算。

他表示，中共堅持一切從實際出發，帶領中國 人民探索出中國特色社會主義道路。歷史和實踐已經並將進一步證明，這條道路，不僅走得對、走得通，而且也一定能夠走得穩、走得好。中方將堅定不移沿著這條光明大道走下去，既發展自身又造福世界。現代化道路並沒有固定模式，適合自己的才是最好的，不能削足適履。每個國家自主探索符合本國國情的現代化道路的努力都應該受到尊重。

習近平說，現行國際體系和國際秩序的核心理念是多邊主義。多邊主義踐行得好一點，人類面臨的共同問題就會解決得好一點。國際規則應該是世界各國共同認可的規則，而不應由少數人來製定。國家間的合作應該以服務全人類為宗旨，而不應以小集團政治謀求世界霸權。要共同反對以多邊主義之名行單邊主義之實的各種行為，共同反對霸權主義和強權政治。

他並重申，中國永遠是發展中國家大家庭的一員，將堅定不移致力於提高發展中國家在國際治理體系中的代表性和發言權。中國永遠不稱霸、不搞擴張、不謀求勢力範圍。中共將同各國政黨一道，通過政黨間協商合作促進國家間協調合作，在全球治理中更好發揮政黨應有的作用。