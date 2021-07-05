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台灣民眾搶疫苗殘劑百米衝刺慘摔 中國網友嘆：悲哀

記者林則宏／即時報導
上海一些小區為鼓勵民眾接種新冠疫苗，甚至祭出抽iPhone12、iPad等獎勵。（取自網易）
上海一些小區為鼓勵民眾接種新冠疫苗，甚至祭出抽iPhone12、iPad等獎勵。（取自網易）

中國新冠疫苗累計接種已突破13億劑次，為儘早建立「群體免疫」，一些地方祭出送禮、摸彩等手段，鼓勵民眾踴躍接種疫苗。與此同時，上周六，花蓮有民眾為搶打疫苗殘劑百米衝刺，甚至因此慘摔的畫面，近日被中國媒體廣泛轉載，不少中國網友更以「卑微」、「悲哀」、「可憐」等字眼來形容這景象。

根據中國國家衛生健康委員會通報，截至7月4日，全國累計報告接種新冠疫苗達13億549.9萬劑。

為鼓勵尚未接種疫苗的民眾能儘快接種，中國不少地方近期紛紛提出各種獎勵措施。在上海，有的小區打疫苗就送牛奶、花生油、雞蛋、麵條、洗衣精、商場購物券等，疫苗接種點被形容「像極了促銷大會」，有些接種點甚至可以抽iPhone12、iPad等大獎。

中國各地現在是想盡各種辦法鼓勵民眾接種疫苗，因此台灣7月3日開放民眾預約疫苗殘劑接種，花蓮有人漏夜排隊，開放後百米衝刺搶打，甚至因此慘摔在地的新聞畫面，傳到中國後被視為奇聞，不少媒體轉載相關報導，並引發許多網友議論。

在中國網路媒體《觀察者網》上就有網友留言稱，「我們小區大爺大媽們被舒舒坦坦的用車接去打疫苗，完了還送兩雞蛋。而台灣花蓮的大媽為了殘劑狂奔100米還摔倒在名額之外，一種自豪感不由自主的發生在心底！」

中共中央政法委微信公眾號也轉載花蓮這則新聞，在新聞下方網友留言中，得到最多人點讚的一則留言表示，「我們都是居委會天天敲門，打電話，業主群天天通知。催著我們打，而且打疫苗送一桶油。」

台灣民眾搶打疫苗殘劑也讓龍應台2010年在北京大學演講時曾說過的一段話：「我不在乎大國崛起 ，我在乎小民的尊嚴幸福」，被一些中國網友翻出來，認為台灣當前疫苗亂象正好證明：「沒有大國崛起，就沒有小民尊嚴」。

台灣民眾搶打疫苗殘劑的景象，引發大陸民眾熱議。（截圖自《中央政法委長安劍》微信公...
台灣民眾搶打疫苗殘劑的景象，引發大陸民眾熱議。（截圖自《中央政法委長安劍》微信公眾號）

疫苗 中國 台灣

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