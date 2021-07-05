2萬員工舉報中國海航董事長 黑箱操作變成家族企業

海航集團六月宣告破產重整，但旗下公司海南航空營運如常。（圖／取自界面新聞）

被外媒稱為「中國 最大破產 案」的海航集團，6月30日，海航集團二萬多名員工集體上書中共中紀委舉報董事長陳峰，公開信中列出多項罪名，包括黑箱操作私自兌付集資款、想把海航變為家族企業、利用職權拉幫結派中飽私囊，信中懇請中紀委徹查陳峰集團的不法行為，還原真相給成千上萬的受害者公平。

據VC 股權微信 公眾號，這封信的原文如下：

「我們是海南省海航集團員工，現代表兩萬多海航內部員工債權人聯合實名舉報原海航集團黨委書記、集團董事長、法人陳峰（男，1953年6月26日出生）的以下違法違規事實。

一、黑箱操作私自兌付集資款。在海南省政府工作組進駐海航前，陳峰多次在各種大小會議上口口聲聲向員工承諾「先員工後幹部、先集團後社會」的兌付債務方案，但實際是說一套做一套，當面一套，背後一套。

2018年至2020年期間，集團連續處置了3000多億人民幣固定資產，化解內部流動性資金危機，作為當時海航集團主要負責人的陳峰絲毫沒有考慮海航員工的利益、工作生活和生存問題，在不公開不公正的情況下，利用手中職權私自動用近百億資金，優先給自己、親朋好友以及部分嫡系集團高管，購買的集資產品進行了本金及其利息的兌付。無視全體職工利益、無視國家法律法規，黑箱操作進行違法違規兌付，毫無誠信和社會責任感，嚴重違背黨性原則。

二、貪心妄想把海航變為家族企業。在海航集團流動性資金緊張、員工工資都不能足額發放的情況下，陳峰之子陳曉峰和其侄子等人竟然大肆購買豪車等奢侈品，全然不顧海航眾多員工的感受，在集團內部及社會上都造成了極壞的影響。

同時，陳峰之子陳曉峰在未經集團任何合法合規手續的情況下「空降」海航董事局，陳峰讓根本不懂管理和航空業務的兒子著手參與、控制集團業務，妄想把海航集團辦成自己的家族企業，這種行為嚴重製約了集團的發展，加速海航集團的破產之路，把水深火熱之中的海航集團進一步推向了深淵。

三、利用職權拉幫結派中飽私囊。海航集團面向員工的集資產品有不同的收益分配比例，依據是否為管理幹部、員工籌資額度、職務級別高低等條件分別對待。

在同一個項目的情況下，集團高管購買的集資產品的收益高達30%以上（普通員工僅為8-11%），並且此事項從未公開發布，集團員工並不知情。

關於海航內部員工集資問題，現在看來其實就是陳峰集團的一種詐欺行為，海航萬千員工和家人的切身利益就這樣在欺騙中被損害和侵蝕。

以上情況均屬實，懇請中紀委徹查陳峰集團的不法行為，還原事情真相給成千上萬的受害者一個公平。並且連本帶息償還內部員工的集資款！堅信，在黨的正確領導下，中紀委一定會依法辦事、還海航員工這個弱勢群體一個基本的公道！」

海南航空控股股份有限公司為中國第一家A股和B股同時上市的航空公司，也是中國第四大的航空公司。《路透社》六月曾援引匿名消息報導，約6.74萬家債權人向「嚴重資不抵債」的中國海航集團（HNA Group）申報了總計人民幣1.2兆元的債權，是中國最大的破產案。