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七一刺警案風波蔓延 中國商家下架維他奶產品

中央社／台北5日電
香港維他奶公司採購主任梁健輝1日持刀刺傷一名警員後自殺身亡，維他奶公司2日稱他「不幸逝世」，引發中國網友痛批「支持恐怖分子」並怒喊抵制。（取材自Instagram）
香港維他奶公司採購主任梁健輝1日持刀刺傷一名警員後自殺身亡，維他奶公司2日稱他「不幸逝世」，引發中國網友痛批「支持恐怖分子」並怒喊抵制。（取材自Instagram）

香港七一刺警案引發的風波持續蔓延，繼代言人切割、網民發起抵制後，中國多地商家也已經或準備下架維他奶產品。

50歲的維他奶採購主任梁健輝在7月1日香港主權移交中國24周年紀念日當天晚間，在銅鑼灣襲警後自殺離世。維他奶事後在內部通告中提到死者「不幸逝世」，並向他的家人致深切慰問，不料相關措詞引爆爭議。

綜合香港01等媒體今天報導，除了為維他奶代言的中國藝人中斷合作，中國網民也發起抵制，而多地商家目前則已經或準備下架維他奶產品。

報導引述購物中心和餐廳的員工說，由於維他奶表示慰問襲警員工，而且後續道歉不夠誠懇，因此已對維他奶相關產品作下架處理。

據表示，在中國知名生鮮配送平台「叮咚買菜」App搜索維他奶產品，上面顯示相關貨物均處於「補貨中」。

另據四川綿陽市「好又多超市」員工發表的內部通知顯示，「因香港維他奶品牌慰問刺警兇手，請食品部看到消息即刻下架維他奶公司產品，並聯繫供應商退貨」。這家超市員工說，4日上午接到店長通知，因最近的香港事件，正在清點維他奶產品，準備作下架處理。

維他奶集團2日發出的內部通告引發爭議後，公司隔天兩度再發聲明說，先前的通告「措詞極為不當」，指這篇由員工個人撰寫的內容不應在公司內部發布，並重申嚴厲譴責暴力和破壞香港社會安定的行為。

但是不少中國網民指維他奶慰問襲警員工的通告文件標有檔案編號，因此猜測慰問通告並非員工個人行為。

港警搜索，維他奶集團今天緊急發布聲明表示，支持香港當局根據國安法對案件進行全面調...
港警搜索，維他奶集團今天緊急發布聲明表示，支持香港當局根據國安法對案件進行全面調查。（取材自微博）

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