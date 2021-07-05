港版國安法1周年 近11萬香港人遠走他鄉

港版國安法一周年，近11萬港人遠走他鄉。（香港中通社）

港版國安法去年6月30日實施，迄今已屆一周年，香港 明報援引出入境數字指，過去一年，經香港機場淨移出的香港居民近10.9萬人，今年6月淨移出港人數目再次攀升。有移英港人稱，所住社區的新定居香港家庭數目，短短半年間由數十戶增至二、三百戶。

據報導，根據香港入境處每日出入境數據，由去年7月1日至上周三（6月30日）一整年間，經機場出境的香港居民約34.28萬人，入境約23.4萬人，即淨移出港人接近10.88萬。以月份計，高峰期為去年8月，淨移出逾2.2萬人，其次是上月約1萬3689人。

報導指，一家大小離港的Jess稱，因國安法而決定移英，原打算遲一點才起程，但近日政治環境惡化，決定提早成行，「離港前數小時看到政府因疫情禁止英國 航班抵港的新聞，令我更擔心」。

去年底舉家赴英等待在當地申請BNO簽證的港人John，選擇雷丁（Reading）為落腳地。

他留意到所住社區愈來愈多港人，粗略估計，半年前約只有五、六十個香港家庭，現已增至二、三百戶，多為有子女的青壯一代。John抵英後首份工作是騎電單車送外賣，後改當建築工人，現正準備考水電工證書；他稱英國受疫情影響，經濟較差，移民後順利找到工作者不多。

英國早於去年港區國安法生效後公布為BNO港人提供移民入籍途徑，今年1月31日起可申請。據英國當局數字，截至3月已有3萬4300人申請，5600個簽證獲批。英方曾推算，BNO簽證推行首5年，按中度評估會有32萬港人移英。

加拿大今年上半年亦先後推港人工作簽證 計畫及移民計畫。澳洲迄今未有提供額外移民方法，但去年已宣布5類港人的澳洲簽證延長5年，之後可申請永久居留。