中國首位太空將軍 劉伯明「把東北話帶到宇宙」衝熱搜

北京航天飛行控制中心的大屏4日拍攝到太空人劉伯明在艙外工作場面。(新華社)

「神舟12號」航天員劉伯明、湯洪波4日先後從天和核心艙節點艙成功出艙，畫面讓中國 網民沸騰。據悉，劉伯明已在2015年晉升為少將軍銜。這意味著，他是中國第一位在太空 進行出艙活動的將軍。另外，劉出艙後說的東北話也引起網友討論，「劉伯明把東北話帶到太空」一度衝上微博熱搜。

北京青年報旗下微信 公眾號政知見報導，這是中國空間站首次出艙活動，也是繼2008年神舟7號飛行乘組順利完成出艙任務後，時隔13年，中國航天員再次執行出艙任務。

劉伯明出生於1966年9月，籍貫黑龍江依安，從空軍航空大學畢業後，他被分配到空軍某訓練基地，成為一名殲擊機飛行員。1998年1月，劉伯明入選為中國首批航天員。

2007年，劉伯明入選神舟7號任務乘組。2008年9月25日，他與航天員翟志剛、景海鵬一起執行神舟7號飛行任務，當時三位航天員都是上校軍銜。

2008年9月27日，在劉伯明和景海鵬的協助和配合下，翟志剛順利出艙，成功實現中國首次太空行走。

2019年12月，劉伯明入選神舟12號任務飛行乘組，再次「飛天」。除了劉伯明，同為神舟12號航天員的聶海勝也是少將軍銜。

據報導，從2003年至今，中國共有12名航天員執行飛天任務，這是首次同時將兩位將軍同時送入太空。劉伯明也成為了中國第一位在太空進行出艙活動的將軍。

公開報導顯示，在12名航天員中，已有8人晉升少將。

另據環球網報導，「中國空間站航天員首次出艙」的畫面刷屏朋友圈。「哇！這外邊太漂亮了！」出艙後，劉伯明激動地喊出家鄉話：「老亮了！」瞬間衝上熱搜，有網友驕傲地說：劉伯明把東北話帶到了太空。

不少網友留言表示，東北話「走出地球」，「進軍宇宙」。