給千萬股票也留不住 中國晶圓龍頭研發副總裁突離職

中芯4日晚間突然公告，原先技術研發副總裁、核心技術人員吳金剛博士近日因個人原因申請辭去相關職務。（中新社）

中芯國際昨日晚間突然公告，原先技術研發副總裁、核心技術人員吳金剛博士近日因個人原因申請辭去相關職務並辦理完成離職手續。吳金剛今年5月才甫獲得價值上千萬的股票 留才，如今突傳辭職引發市場議論紛紛。

今年5月19日中芯國際推出了重獎高管及員工的股權激勵計畫，吳金剛身為核心技術人員獲得了16萬股的股票激勵，以上周五中芯收盤價58.13元／股計算，已經超過930萬元。

但股權激勵計畫約定，如果激勵對象離職，自離職之日起激勵對像已獲授予但尚未歸屬的限制性股票不得歸屬，並作廢失效。也就是說，吳金剛此次離職，這價值930萬元的股票也將就此作廢。

綜合媒體報導，中芯國際表示，吳金剛參與申請的專利均非單一發明人的專利且均為職務發明創造，所有權均屬於公司，不存在涉及專利的糾紛或潛在糾紛，其離職不影響公司專利權的完整性，也未對公司整體研發實力產生重大不利影響。

另外，自離職次日起的12個月內，吳金剛不得幫助公司競爭對手、為其工作、被其僱傭、向其提供服務、供應產品或充當公司的競爭對手等。

媒體引述市場人士指出，本次中芯國際的股權激勵計畫意在留人，激勵對象包括董事、核心技術人員、高管、中級管理人員和技術及業務骨幹。

除了吳金剛以外，核心技術人員還有一位張昕，他是運營與工程資深副總裁、公司附屬子公司董事，被授予32萬股限制性股票。此外，蔣尚義、梁孟松兩位董事也被授予限制性股票各40萬股，以上周五每股收盤價58.13元計算，價值均超過2300萬元。

吳金剛現年53歲，在2001年加入中芯國際，2001年至2014年，歷任助理總監、總監、資深總監，2014年至今擔任技術研發副總裁，任職期間負責參與公司FinFET先進工藝技術研發及管理工作。重大不利影響。