中美高層能否對話引關注 王毅：看美國誠意

中國國務委員兼外交部長王毅3日出席在北京清華大學舉行的世界和平論壇。(中新社)

外傳10月底舉行的G20有可能促成美國 總統拜登與中國 國家主席習近平的會晤。不過，中國外交部長王毅 在被問到中美高層今年是否接觸時說：「要看美國有沒有誠意」。

王毅3日出席北京清華大學主辦的第9屆世界和平論壇並發表主旨演講。星島日報報導，王毅於開幕式上致辭後，有記者提問：「中美高層今年會有接觸嗎？」王毅先是「呵」一聲，接著說：「我們當然希望恢復對話，但這要看美國有沒有誠意。」

當記者再問：「你覺得我們中方還可以做什麼？」王毅答道：「我們繼續辦好我們自己的事，這是最重要的。」

王毅在演講中指稱，縱觀當今世界發生的各種對抗衝突和治理困境，追根究底，還是在於多邊主義的理念沒有得到有效維護，以聯合國憲章為基礎的國際準則沒有得到充分尊重。

王毅聲稱，維護並踐行真正的多邊主義，是打破零和博弈，抵制單邊霸凌，真正實現持久和平與共同安全的必由之路。為此，「我們要旗幟鮮明地反對集團對抗，反對強權政治，反對干涉內政」。

他還說，美國一些勢力試圖在台灣議題上鋌而走險，是極其錯誤和危險的，強調「任何人、任何勢力都不要低估中國人民捍衛國家主權、安全、發展利益的堅定意志和強大能力」。