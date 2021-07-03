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「想當院士」中國航天老董求薦被拒 痛毆2院士影片瘋傳

記者戴瑞芬／綜合報導
王晉年被毆打倒地，肋骨多處骨折，旁人趕忙將張陶攔下。(視頻截圖)
王晉年被毆打倒地，肋骨多處骨折，旁人趕忙將張陶攔下。(視頻截圖)

中國航天科技集團旗下中國航天投資黨委書記、董事長張陶，因為求推薦院士不成，怒毆國際宇航科學院王晉年、吳美蓉兩名院士，導致骨折重傷住院。中國新聞周刊報導，張陶事後照常上班，但被打的院士因此憂鬱，經常痛哭流涕。航天科技集團稱高度重視此事，警方已介入調查。

北京青年報報導，國際宇航科學院（IAA）院士每年評選一次，想要當選，必須要通過三位已入選院士的推薦提名，再經過主席團評選。IAA院士不若科學院、工程院院士有特別的待遇，屬於學術上的榮譽頭銜。

中國航天投資黨委書記、董事長張陶。(取材自微博)
中國航天投資黨委書記、董事長張陶。(取材自微博)

今年85歲的吳美蓉，曾擔任航天部計算機與測控聯合公司總經理，中國資源衛星應用中心籌備組籌備組主任，2001年當選國際宇航科學院院士。長年在中國航天部工作，2014年在美獲宇航界最高榮譽的「馮‧卡門獎」，是獲此殊榮的第一位女性航天專家。

王晉年今年55歲，曾擔任中科院遙感與數字地球研究所副所長、中科遙感科技集團董事長，2016年入選國際宇航科學院院士。是中國高光譜遙感技術與應用領域開拓者之一。

中國新聞周刊報導，57歲的航天投資黨委書記、董事長張陶，因為求兩人推薦院士，6月6日邀請吳美蓉到訪，吳美蓉同時邀請王晉年參加。在航天投資控股會面後，當晚用餐，席間提出希望保薦，但王晉年以第一次見面，希望了解清楚再說。張陶突然發起火，起身歐打王晉年。吳美蓉見狀要求離席，返回到住所乘電梯前，張陶一腳將王晉年、吳美蓉踹翻在地，並對王晉年從電梯中拽出繼續毆打。

張陶將王晉年從電梯中拽出繼續毆打，一旁的吳美蓉大聲喊叫。(視頻截圖)
張陶將王晉年從電梯中拽出繼續毆打，一旁的吳美蓉大聲喊叫。(視頻截圖)

王晉年拒絕推薦院士後，張陶追至電梯前一腳踹向王晉年。(視頻截圖)
王晉年拒絕推薦院士後，張陶追至電梯前一腳踹向王晉年。(視頻截圖)

事後，「老董歐打院士」的視頻流出、在網上瘋傳，張陶腳踢、鎖喉攻擊清晰可見。

依據醫院出具的診斷報告，吳美蓉胸椎輕度壓縮骨折，腰椎滑脫。王晉年多處肋骨骨折，全身多發性軟組織損傷，兩人目前仍在住院。報導指出，吳美蓉因為受打擊太大，時常傷心地哭泣。

中國航天科技集團發聲明回應稱，將全面了解真實情況，依法依紀處理，但「希望廣大黨員幹部不要對事件進行散布和傳播」。據悉警方已經介入調查。

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