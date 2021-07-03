我的頻道

* 拖拉類別可自訂排序
恢復預設 確定
設定
快訊

法拉盛一酒樓外牆脫落 砸傷72歲華裔長者

11武裝分子對峙麻州警 長周末第1天95州際公路嚴重堵塞

鍾南山：中國有71種新冠疫苗正在研發

中國新聞組／北京4日電
中國工程院院士鐘南山3日在滬參加上海科技大學2021屆畢業典禮。(取材自中新網)
中國工程院院士鐘南山3日在滬參加上海科技大學2021屆畢業典禮。(取材自中新網)

「放心注射國產疫苗」，中國工程院院士鍾南山3日在滬參加上海科技大學畢業典禮時這麼說。他表示，中國的全病毒滅活疫苗，對感染、肺炎、重症的保護率都是有效的。目前中國有71個(疫苗)正在研發，9個已經可以用了，其中有兩個被列入世界衛生組織緊急使用清單。

澎湃新聞報導，鍾南山他在現場談了對中國新冠防控策略和疫苗研發的體會。他介紹，目前中國有71個(疫苗)正在研發，9個已經可以用了，其中有兩個被列入世界衛生組織緊急使用清單。

他稱國產疫苗對Delta變異株都有效，並呼籲民眾放心注射。

鍾南山在談話中總結近期廣州應對疫情的經驗，包括迅速鎖定感染源、精準查清傳播鏈及推出「黃碼」制度等。

本輪疫情，廣州市累計報告153例感染者。鍾南山說，假如廣州這20幾天如果不認真進行防控、精確追蹤的話，模型的結果是這20幾天將會有730多萬人感染，「這給我們一些經驗和教訓」。變異株傳染很快，因此需要更新「密接」的概念。

其中「黃碼」制度指的是透過手機定位及公共場所電視監控，與病例同時段在密閉或通風不良場所，或高危地點周圍250米範圍內停留1小時以上人員，將顯示「黃碼」 。黃碼人員需要在24小時內完成核酸檢測。

疫苗 中國 鍾南山

上一則

中美同日宣布捐150萬劑疫苗 薩爾瓦多選邊站、只謝北京

延伸閱讀

中國推智慧機器人 PCR大量篩檢

中國推智慧機器人 PCR大量篩檢
巴西數千民眾上街抗議 要求彈劾總統和更多疫苗

巴西數千民眾上街抗議 要求彈劾總統和更多疫苗
Delta入侵98國「非常危險」 世衛：病毒仍在演化突變

Delta入侵98國「非常危險」 世衛：病毒仍在演化突變
英近半新冠死亡是接種者「3理由」不擔心疫苗效力

英近半新冠死亡是接種者「3理由」不擔心疫苗效力

熱門新聞

山東艦甲板清洗引來衛星圍觀。(取材自微博)

衛星照曝山東艦甲板破損？中國網友還原事實

2021-07-02 20:40
中共1日在北京天安門廣場舉行建黨百年慶祝活動，除中共總書記習近平（前排左4）、中國國務院總理李克強（前排左）等現任政治局常委外，前任領導人胡錦濤 （前排左5）也出席慶祝活動。(路透)

中共百年黨慶 習近平：欺壓中國必將頭破血流

2021-06-30 22:00
中國1美分口罩，被指逼得美國製造商無路可走。圖為中國南昌一家工廠的工人正在生產口罩。( Getty Images)

日媒：中國1美分口罩 逼得美國製造商無路可走

2021-06-29 21:20
英國衛生大臣韓考克擁吻女助理的照片曝光後，被迫辭職。（取材自觀察者網）

英大臣一吻丟官 拜中國所賜? 胡錫進這樣評論…

2021-06-27 20:52
視頻中的男子以肉身保護被打倒在地上的女子，該女子疑是她的小三。（視頻截圖）

正宮當街怒扒小三內褲 老公肉身護新歡 助打團也出手了

2021-07-03 10:00
中共將迎來建黨一百周年。(路透)

半數中共黨員擁高學歷 德媒：中國年輕人為何入黨？

2021-06-27 10:58

精彩推薦

超人氣

更多 >
離譜…美女獄警制服挖洞與犯人性交 當眾上演活春宮

離譜…美女獄警制服挖洞與犯人性交 當眾上演活春宮
紐約搶匪劫車 2歲華裔女童在車內 警出動直升機攔車逮人

紐約搶匪劫車 2歲華裔女童在車內 警出動直升機攔車逮人
邁阿密樓塌 ／消防員尋獲7歲女兒遺體 現場抱著一起哭

邁阿密樓塌 ／消防員尋獲7歲女兒遺體 現場抱著一起哭
正宮當街怒扒小三內褲 老公肉身護新歡 助打團也出手了

正宮當街怒扒小三內褲 老公肉身護新歡 助打團也出手了
又一頂尖學者從美國返中國 任教高校

又一頂尖學者從美國返中國 任教高校