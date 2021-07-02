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衛星照曝山東艦甲板破損？中國網友還原事實

中國新聞組／北京3日電
山東艦甲板清洗引來衛星圍觀。(取材自微博)
山東艦甲板清洗引來衛星圍觀。(取材自微博)

一張中國航母山東艦最新衛星照片顯示，艦載機起飛位置的導流板周圍和著陸帶上的飛行甲板出現嚴重損毀。消息在推特引發熱議，「飛行甲板太薄？鋼材不達標？」就在外國網友努力還原事實的時候，中國軍事網友表示，這只是「衛星恰好拍到艦員在清洗飛行甲板」，甲板上的斑點、水漬才會被誤認是損毀。

多維新聞報導，一位專注於中國軍事的推特用戶「AlexLuck9」日前貼出一張拍攝於5月9日的衛星照片，推文表示，中國山東艦航母艦載機起飛位置的導流板周圍和著陸帶上的飛行甲板嚴重毀損。照片顯示，大範圍的「印記」出現幾乎橫跨甲板。

隨即，這張衛星照片在海外社交媒體上引發熱議，不少網民紛紛發表評論。

有海外網友表示，照片顯示山東艦的飛行甲板破損嚴重，甚至可以從開裂部分看到甲板似乎只有薄薄的一層，恐嚴重影響航艦作戰功能。還有網友表示，可能是鋼材不達標，無法長期適應殲15艦載機起飛和降落時的加力燃燒所致。

對於上述猜測，參與討論的中國軍事網友解釋，衛星照是恰好拍到了艦員在清洗飛行甲板，才會被誤認為是甲板出現損毀。

報導指出，山東艦於2019年12月17日服役，目前已多次進行出海訓練。2020年12月17日，山東艦奔赴渤海某海域訓練。此次訓練中，殲15艦載機在山東艦甲板上連續多天高頻率起降，完成最大架次出動回收等訓練任務。

軍事專家指出，航母的主要戰鬥力體現在艦載機上，艦機融合訓練說明山東艦、遼寧艦兩艘航母已經形成戰鬥力，中國已經形成了「雙航母」可以同時參加軍事任務的能力。

山東號衛星照驚見「不明黑痕」(紅圈處)，惹來甲板損壞猜想。(取材自微博)
山東號衛星照驚見「不明黑痕」(紅圈處)，惹來甲板損壞猜想。(取材自微博)
山東艦航母甲板上疑似出現損毀。 （取材自Twitter@AlexLuck9）
山東艦航母甲板上疑似出現損毀。 （取材自[email protected]

中國 推特 遼寧艦

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