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中共黨慶燈光秀引數萬遊客 上海關閉地鐵站嚴防事故

中央社上海1日電
圖為6月30日晚，在上海主題光影秀正式亮相。中新社
圖為6月30日晚，在上海主題光影秀正式亮相。中新社

為慶祝中共建黨百年，上海黃浦江畔演出的燈光秀連日來吸引數萬遊客。官方傍晚宣布，即日起至4日的晚間暫時關閉鄰近的南京東路地鐵站，並在現場嚴控人流，就怕重演踩踏事故。

今天是中國共產黨百年黨慶，上海自6月30日至7月4日，每天晚間在黃浦江畔演出名為「永遠跟黨走」的大型燈光秀，連日來吸引數以萬計的遊客。

本地媒體報導，6月30日晚間7時，外灘濱水區的遊客瞬間流量達到3萬人，整個外灘區域的人流高達8萬人，高過今年的「五一」長假。

面對數萬遊客，上海當局不敢大意。上海地鐵今天傍晚宣布，即日起至4日，每晚7時到地鐵停運期間，距離外灘最近的南京東路地鐵站將暫時封站，列車過站不停。

中央社記者今晚在外灘周邊見到，大量人潮擠滿多條道路和橋樑，人數可能再創新高；現場有大量警員和城管人員以護欄分隔人群、控制人流，並催促民眾不要停留。

官方還一度封閉多條道路，只出不進，避免人流過多，重演2014年的踩踏事故。

2014年12月31日深夜11時許，外灘曾發生嚴重的踩踏事故。當時有大量民眾自發到外灘跨年，期間有人推擠跌倒導致踩踏，造成36死49傷的慘劇，其中包括台人1死2傷。

除了黃浦江畔，位於上海黃浦區的中共一大會址1日晚間也舉行相關活動，周邊戒備森嚴。

上海近日於黃浦江畔上演燈光秀，慶祝中共建黨百年。圖為6月29日晚間的排演畫面。中...
上海近日於黃浦江畔上演燈光秀，慶祝中共建黨百年。圖為6月29日晚間的排演畫面。中央社

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