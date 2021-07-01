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中共百年黨慶 習近平硬調喊話「明顯衝美而來」

中央社／台北1日電
習近平的硬調談話，包括像「外來勢力欺負、壓迫....必將碰得頭破血流」、「絕不接受教師爺般頤指氣使的說教」。（路透）
習近平的硬調談話，包括像「外來勢力欺負、壓迫....必將碰得頭破血流」、「絕不接受教師爺般頤指氣使的說教」。（路透）

中共今天在北京天安門廣場舉行建黨百年慶祝活動，國際媒體聚焦於領導人習近平談話裡的硬調，諸如飽受欺淩時代一去不復返、絕不接受教師爺般頤指氣使說教，明顯衝著美國為首的西方而來。

法新社指出，習近平強調中國在清末受強權欺凌的時代已一去不復返，藉談話梳理中共與中國近代的歷史脈絡，向國內愛國人士與外國對手樹立個人威信，並細數中國在中共治下的經濟奇蹟與復興。習近平透過塑造個人式崇拜、修改任期限制、未安排繼任者等，鞏固8年來的統治。

法新社還說，中共將應對新挑戰列為核心要務，利用科技爭取年輕世代認同，目前中共9000多萬黨員裡，30歲以下黨員達1255萬人，同時也為中國的消費經濟注入更多共黨元素。

德國之聲：毛後最有權力領袖

德國之聲（DW）聚焦習近平「中華民族任人宰割、飽受欺淩的時代一去不復返了」、「中國人民絕不允許任何外來勢力欺負、壓迫、奴役，誰妄想這樣幹，必將在14億多中國人民用血肉築成的鋼鐵長城面前碰得頭破血流」，以及「解決台灣問題、實現祖國完全統一、粉碎任何台獨圖謀」等談話內容。

德國之聲指出，藉肅貪與透過一帶一路倡議提高中國全球影響力，習近平已成為中國自毛澤東後最具權力的領袖。

紐時：習自認是變革性領袖

「紐約時報」指出，自2012年底成為中共總書記以來，現年68歲的習近平益發凸顯他認為自己是一個變革性的領袖，引導中國進入一個新時代，成為全球強國。

紐時指出，從多方面看，習近平已成為毛、鄧以來中國最具權勢的領導人，其治下的經濟與軍事力量遠比毛鄧時代更強大，但另一方面，中國的國際聲譽繼續下跌，因為皮尤研究中心（Pew Research Service）的調查發現，北美、歐洲和部分亞洲國家的大多數民眾都對中國持負面看法。

美國有線電視新聞網（CNN）一篇評論指出，儘管中共有很多事可慶祝，尤其從世界最貧困國家之一躍升為幾乎要超越美國的強大經濟體，但北京仍需為上個世紀一些黑暗篇章負起責任，包括毛澤東發動文化大革命、天安門事件鎮壓示威學生等。

CNN評論指出，中共在國際組織內的影響力日增，包括在聯合國、世界銀行、世界衛生組織等，許多西方國家經濟成長也高度仰賴中國，儘管中共目前的上升軌跡會持續多久還不清楚，但中共的作為及存在，仍會帶給全球可觀的衝擊。

BBC：習把矛頭對準華府

英國廣播公司（BBC）也聚焦於習近平的硬調談話，包括像「外來勢力欺負、壓迫....必將碰得頭破血流」、「絕不接受教師爺般頤指氣使的說教」、「任何想把中國人民同中國共產黨分割、對立起來的企圖，都不會得逞」等。

BBC認為，北京屢次指控美國試圖遏止中國崛起，使得習近平今天一些談話明顯是把矛頭對向華府。

中國 中共 習近平

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