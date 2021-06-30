直播／中共百年黨慶6萬人到場 習：中華大地建成小康社會

中國慶祝中共成立100周年大會，早上在北京天安門廣場舉行。（央視截圖）

北京時間08:44更新

習近平說，為了實現中華民族偉大復興，中國 共產黨團結帶領中國人民，浴血奮戰、百折不撓，創造了新民主主義革命的偉大成就。我們經過北伐戰爭、土地革命戰爭、抗日戰爭、解放戰爭，以武裝的革命反對武裝的反革命，推翻帝國主義、封建主義、官僚資本主義三座大山，建立了人民當家作主的中華人民共和國，實現了民族獨立、人民解放。新民主主義革命的勝利，徹底結束了舊中國半殖民地半封建社會的歷史，徹底結束了舊中國一盤散沙的局面，徹底廢除了列強強加給中國的不平等條約和帝國主義在中國的一切特權，為實現中華民族偉大復興創造了根本社會條件。中國共產黨和中國人民以英勇頑強的奮鬥向世界莊嚴宣告，中國人民站起來了，中華民族任人宰割、飽受欺凌的時代一去不復返了！

中國慶祝中國共產黨成立100周年大會，北京時間早上8時在天安門 廣場舉行，中共 總書記習近平將發表重要講話。央視新聞畫面可見，習近平著中山裝出席黨慶大會，前總書記胡錦濤和前總理溫家寶也同登天安門城樓。

天安門廣場懸掛起100面紅旗，人民英雄紀念碑對面位置，布置一道紅色拱門，正中央擺放一個大型的黃色中共黨徽，兩旁為｢1921｣和｢2021｣黃色字樣。

來源：央視

據央視報導，約6萬人到場觀看大會。大會開始前，解放軍軍團演奏，歌頌中共的紅色歌曲，有合唱團現場演唱。

雖然沒有地面閱兵儀式，但會有解放軍空中梯隊的飛行表演，屆時直升機、戰機將分別排列成「100」、「71」的隊形，飛過天安門廣場上空，殲-20亦會亮相。

據香港01報導，在此前的飛行彩排中，殲-10戰機排列出「71」的隊形，及由直-10直升機排列出「100」的隊形，分別慶祝中華人民共和國成立71周年及中共成立100周年。殲-20隨後會以「人」字隊形亮相，以彰顯中共以人民為建黨、建國的理念，以及代表中國人民解放軍。

中國官媒稱，天安門廣場上空將有10道彩煙輝映長空慶祝中共百年，是中華人民共和國成立以來，紅鷹飛行表演隊派出飛機數量最多的一次表演。同時八一飛行表演隊、直升機梯隊整裝待發已准備就緒，殲-10、殲-20將飛越天安門廣場。