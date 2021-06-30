我的頻道

* 拖拉類別可自訂排序
恢復預設 確定
設定
快訊

一洲焦點／紐約市長初選計票爆烏龍、亞裔參政 楊安澤雖退猶榮

紐約市初選誤算14萬測試票 川普:取消結果重投

中共百年黨慶 北京安保緊繃

特派記者呂佳蓉／北京報導
中共百年黨慶大會1日將在北京天安門廣場舉行，北京安保升級，天安門廣場戒備森嚴，30日下午起進駐大批武警站崗。（美聯社）
中共百年黨慶大會1日將在北京天安門廣場舉行，北京安保升級，天安門廣場戒備森嚴，30日下午起進駐大批武警站崗。（美聯社）

中共百年黨慶大會1日將在北京登場，中共總書記習近平將發表談話。北京已加強安保管制措施，並自30日下午起多條地鐵線和部分車站關閉。北京市區街道則插滿紅旗，以迎接這個全球最大黨的黨慶活動。

中共黨慶大會以往都在北京人民大會堂舉行，這次百年黨慶大會則在天安門廣場舉行。廣場上已經安置露天座位、架設和裝置造景與電視牆，自30日下午起廣場戒備森嚴，武警、警察、工作人員來回巡邏；沿途的店家提前打烊，一些餐廳門口被貼上封條，外送員暫停服務。

從籌備和布置會場歷時一個多月來看，中共百年黨慶大會的規模或將史無前例，屆時將有戰機編隊進行空中飛行表演助陣。而中共前總書記江澤民、胡錦濤，以及中國前總理朱鎔基、溫家寶今天會否現身天安門城樓，也受到外界關注。

30日下午2時起，天安門廣場周圍至北京二環內的主要街道，陸續封閉；天安門廣場、王府井與前門等二環內的地鐵站，陸續封閉，交通管制重啟時間不一，預計大會落幕後才能恢復正常。

中外媒體從6月27日至30日陸續進入指定飯店進行閉環管理，30日最後一批記者報到，在做完核酸檢測後才得入住。媒體1日凌晨2點至2點30分要摸黑集合，統一出發，約有500多名記者將至現場採訪。

據中共中央組織部公布數據，截至6月5日，中國共產黨黨員總數為9,514.8萬人，比2019年底增加323.4萬人。其中，年輕黨員持續增加，35歲及以下黨員達2,367.9萬名，占黨員總數的24.9%。

中共 北京 天安門

上一則

廣東新冠重型和危重型患者全部清零

延伸閱讀

股神老搭檔孟格：北京當局壓制馬雲是對的

股神老搭檔孟格：北京當局壓制馬雲是對的
全球最長「沙漠高速路」通車 北京-新疆橫跨6省

全球最長「沙漠高速路」通車 北京-新疆橫跨6省
國際醫學期刊刺胳針：3-17歲打科興 抗體陽轉率100%

國際醫學期刊刺胳針：3-17歲打科興 抗體陽轉率100%
人權觀察組織控北京當局 騷擾恫嚇澳洲中國學生

人權觀察組織控北京當局 騷擾恫嚇澳洲中國學生

熱門新聞

英國衛生大臣韓考克擁吻女助理的照片曝光後，被迫辭職。（取材自觀察者網）

英大臣一吻丟官 拜中國所賜? 胡錫進這樣評論…

2021-06-27 20:52
中共將迎來建黨一百周年。(路透)

半數中共黨員擁高學歷 德媒：中國年輕人為何入黨？

2021-06-27 10:58
中國1美分口罩，被指逼得美國製造商無路可走。圖為中國南昌一家工廠的工人正在生產口罩。( Getty Images)

日媒：中國1美分口罩 逼得美國製造商無路可走

2021-06-29 21:20
香港警方27日晚間以涉及國家安全的罪嫌，在機場逮捕香港「蘋果日報」的前資深編輯馮偉光。圖為站在香港蘋果日報外的港警。(美聯社資料照)

港警機場抓人 逮捕蘋果日報前資深編輯馮偉光

2021-06-27 15:47
10層公寓僅花28小時45分便完工。（視頻截圖）

長沙10層樓公寓 28小時蓋好 網驚：房地產的未來？

2021-06-24 10:00
中國首位太空人楊利偉。（新浪微博照片）

楊利偉披露在太空中驚險瞬間：曾以為自己要死了

2021-06-27 13:38

精彩推薦

超人氣

更多 >
重返辦公室升溫 大辭職潮來臨 9成5考慮換工作

重返辦公室升溫 大辭職潮來臨 9成5考慮換工作

日媒：中國1美分口罩 逼得美國製造商無路可走

日媒：中國1美分口罩 逼得美國製造商無路可走
郊區更好住？美房市火爆 房價漲幅史上最高

郊區更好住？美房市火爆 房價漲幅史上最高
Delta強襲加上接種落差大 佛奇：恐很快出現兩個美國

Delta強襲加上接種落差大 佛奇：恐很快出現兩個美國
新研究：莫德納可抗Delta變種病毒

新研究：莫德納可抗Delta變種病毒