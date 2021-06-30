中共百年黨慶 北京安保緊繃

中共百年黨慶大會1日將在北京天安門廣場舉行，北京安保升級，天安門廣場戒備森嚴，30日下午起進駐大批武警站崗。（美聯社）

中共 百年黨慶大會1日將在北京 登場，中共總書記習近平將發表談話。北京已加強安保管制措施，並自30日下午起多條地鐵線和部分車站關閉。北京市區街道則插滿紅旗，以迎接這個全球最大黨的黨慶活動。

中共黨慶大會以往都在北京人民大會堂舉行，這次百年黨慶大會則在天安門 廣場舉行。廣場上已經安置露天座位、架設和裝置造景與電視牆，自30日下午起廣場戒備森嚴，武警、警察、工作人員來回巡邏；沿途的店家提前打烊，一些餐廳門口被貼上封條，外送員暫停服務。

從籌備和布置會場歷時一個多月來看，中共百年黨慶大會的規模或將史無前例，屆時將有戰機編隊進行空中飛行表演助陣。而中共前總書記江澤民、胡錦濤，以及中國前總理朱鎔基、溫家寶今天會否現身天安門城樓，也受到外界關注。

30日下午2時起，天安門廣場周圍至北京二環內的主要街道，陸續封閉；天安門廣場、王府井與前門等二環內的地鐵站，陸續封閉，交通管制重啟時間不一，預計大會落幕後才能恢復正常。

中外媒體從6月27日至30日陸續進入指定飯店進行閉環管理，30日最後一批記者報到，在做完核酸檢測後才得入住。媒體1日凌晨2點至2點30分要摸黑集合，統一出發，約有500多名記者將至現場採訪。

據中共中央組織部公布數據，截至6月5日，中國共產黨黨員總數為9,514.8萬人，比2019年底增加323.4萬人。其中，年輕黨員持續增加，35歲及以下黨員達2,367.9萬名，占黨員總數的24.9%。