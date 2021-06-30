廣東三起疫情社區傳播均已阻斷 前後歷時不到六周

廣東廣州一個體育場搭建起臨時帳篷，存放即將送去實驗室的新冠檢測樣本。(美聯社)

廣東省衛生健康委員會表示，5月21日以來，廣東先後出現三起由新冠病毒變異株所引發的境外輸入關聯本土局部聚集性疫情 ，即廣州「5·21」，深圳「5·21」和深圳與東莞「6·14」疫情。但截至30日，已連續8天「零確診」，宣告這三起疫情社區傳播均已阻斷，局部管控區域已逐步恢復常態生活與生產。

亦即，廣東近期爆發的這波本土疫情，前後歷時不到六周就基本控制住。這段期間，廣東所進行的核酸篩檢累計超過6,000萬人次，而且這波疫情未傳出任何死亡病例。

廣東省衛生健康委員會表示，截至6月30日14時，廣東省已經連續8天零新增，累計出院或解除隔離129例陽性感染者，在院治療或隔離感染者降至61例。

廣東從5月21日以來，本土疫情累計救治12例危重型、7例重型患者，無一例死亡。截至6月30日，廣東新冠患者重型、危重型患者全部清零，臨床治療壓力緩解。

據中新社報導，6月22日至29日，廣州、深圳、東莞三地在已完成全員核酸檢測 的基礎上，又完成重點地區、重點人群多輪次核酸篩查超過6,000萬人次，均未發現陽性感染者。

廣東省衛生健康委員會稱，廣東此次遇到了兩次Delta變異毒株和一次Alpha變異毒株所引發的疫情，特別是Delta變異株 具有傳播速度快、體內病毒載量高、清除速度慢、治療時間長等特點，由此引發的聚集性疫情給防控處置帶來不少新挑戰。

廣東省衛生健康委員會表示，結合當前風險人群的管控措施及核酸篩查結果來看，廣州市「5·21」、深圳「5·21」疫情已經有效穩控；深圳與東莞「6·14」疫情處置，發現速度快，管控及時，病例數量少，波及範圍局限，沒有出現社區廣泛傳播，並對已發現的密切接觸者和次密切接觸者採取了隔離觀察措施。