日媒：中國1美分口罩 逼得美國製造商無路可走

中國1美分口罩，被指逼得美國製造商無路可走。圖為中國南昌一家工廠的工人正在生產口罩。( Getty Images)

根據日媒報導，新冠疫情肆虐美國 之際，中國 曾向其出口了數以百億計的口罩 ，如今，美國口罩資源不再緊缺，一些美國企業開始指責中國的低價口罩擠壓他們生存空間，更扯上了「國家安全」。

觀察者網引述日經亞洲新聞6月29日以「中國1美分口罩把美國製造商逼到無路可走」為題刊文，提到一些美國小企業在中國口罩的競爭下面臨的困境。報導指出，美國口罩製造商Premium-PPE的口罩月產量從2020年的高峰值下降近90%，降至400萬至500萬。

這間企業有大量閒置的設備和成堆未售出的商品，塞滿了位於維珍尼亞州的工廠。香港01報導指出，Premium-PPE公司的員工一度多達280人，目前已經縮減至約50人。公司將命運的逆轉歸咎於來自中國的廉價進口產品。

Premium-PPE收益總監迪利（Brent Dillie）説：「以低於1美分的價格出售口罩，這是不可能的。」

Premium-PPE公司只是其中一間輸給中國競爭對手的美國口罩製造商。迪利和他的同行指責中國競爭對手以低於成本的價格充斥市場。

報導指出，雖然目前美國的疫苗接種取得一定進展，但美國人對口罩的需求沒有消失。美國企業的產品都特意標註「美國製造」（Made in USA），強調產品的質量。然而，很少有美國消費者願意花10倍的錢購買美國製造的口罩來替代中國製造的口罩。

新型冠狀病毒肺炎疫情暴露美國在許多醫療產品對中國的依賴，讓兩黨官員和議員都感到擔憂。美國國會研究服務部（Congressional Research Service）表示，2019年，美國72%的口罩從中國進口。中國仍是許多廉價產品的「世界工廠」。

根據包括中小型公司在內的美國口罩製造商協會的數據，美國有近3億個口罩閒置倉庫，生產商正在接連倒閉。協會5月曾致信美國總統拜登，要求政府買光這些庫存，並出台其他支持措施。這封信還稱，美國維持口罩生產以應對未來的大流行是「國家安全問題」。