人權觀察組織控北京當局 騷擾恫嚇澳洲中國學生

人權觀察組織發布報告說，中國政府和支持者監控、騷擾和恫嚇澳洲心向民主的中國學生，澳洲各大學卻未能保護這些學生的學術自由。(美聯社)

人權觀察組織今天發布報告說，中國 政府和支持者監控、騷擾和恫嚇澳洲 心向民主的中國學生，澳洲各大學卻未能保護這些學生的學術自由。澳洲教育部 長已表示，不會容忍這種情況。

根據人權觀察組織（Human Rights Watch）這份報告，儘管距離北京的中國政府數千公里之遙，許多在澳洲心向民主的中國學生卻說，他們必須注意自己的言行舉止，以免遭到班上同學騷擾或向中國當局「舉報」。

許多來自中國或從事中國研究的學生與學者告訴人權觀察，這種恐懼的氛圍近年來變本加厲，日益威脅到言論自由和學術自由。

美聯社報導，人權觀察組織在澳洲的研究員和這份報告的作者麥克尼爾（Sophie McNeill）表示：「這些學生遠離家鄉，多麼弧單而且脆弱，卻無法獲得大學的保護，這實在令人心痛。各大學都怕北京反彈,因此不敢公開討論這些問題，而是掩蓋起來。但我們認為不能再掩蓋下去了。」

報告說，中國政府持續在澳洲各大學監控中國和香港留學生。人權觀察組織查證了三宗學生個案，他們在中國的家人遭到警察登門拜訪或傳喚，查問他們在澳洲的言行。儘管案例為數不多，但已足夠對成千上萬的中國學生造成壓力和恐懼。

人權觀察組織表示，中國當局威脅要監禁其中一名在澳洲推文張貼支持民主留言的學生，並沒收另外一名學生的護照，因為他在澳洲的同學面前表達支持民主。

麥克尼爾說，這些案例特別令澳洲各地的中國學生心驚，因為他們很怕在中國的家人會有事。

根據這份報告，每一位支持民主的受訪學生，都非常害怕自己在澳洲的言行可能導致國內雙親遭受中國當局處罰或審問。他們總是要再三評估，才能決定什麼話可以說，什麼活動可以參加，甚至什麼人可以做朋友。

人權觀察組織訪問許多具有中國研究背景或專業，或指導大量中國學生的大學教授，其中超過半數自承在談到中國時經常會作自我審查。

化名陳磊的學生告訴人權觀察組織：「我必須自我審查。現實就是如此。我來到澳洲，但我仍不自由。」

澳洲聯邦教育部長塔吉（Alan Tudge）表示，他將考慮人權觀察組織在報告中提出的建議，並徵詢國會情報與安全聯合委員會的意見。這個委員會正在調查可能影響高等教育的國安風險。

塔吉發布聲明說：「這份報告提出一些令人深感關切的議題。外國實體對我國校園的任何干預行徑都不會受到容忍。」