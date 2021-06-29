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董建華：「一國兩制」給香港最強大制度優勢

記者蔡敏姿／即時報導
中國全國政協副主席、香港前特首董建華。(中新社)
中國全國政協副主席、香港前特首董建華。(中新社)

中共建黨百年大慶在即，中國全國政協副主席、香港前特首董建華29日表示，「一國兩制」給予香港最強大的制度優勢，年輕人應抬起頭，看看祖國的錦繡河山，以及「14億人平凡而動人的中國夢」等。

董建華接受中新社採訪表示，作為香港首任行政長官，他認為香港近年發生的一連串動亂，對法治、民生的衝擊很大，也加劇社會撕裂。他指，香港過去兩年遭遇的挑戰，已超出政府的處理能力。若非北京正本清源，果斷出手，香港恐怕會面臨每況愈下的危機。

他又稱，在大是大非的關鍵時刻，北京本著維護「一國兩制」憲政秩序的決心，本著執政為民的理念，本著維護香港市民福祉的宗旨，從戰略和全局高度作出研判和部署。他認為，國際社會最終會明白香港問題純屬中國內政，並尊重和欣賞中國政府為「一國兩制」行穩致遠所做的必要舉措和用心。

他表示，「一國兩制」給予香港最強大的制度優勢，既保障香港資本主義制度、維護香港國際金融中心地位、國際商貿中心地位，讓香港全面融入大灣區發展，融入國家發展大局，展開科創中心前景，與中國優勢互補、協同發展。

董建華指出，香港的年輕人過去總是不自覺地「仰望」西方，對自己的民族文化、國家發展認識得不夠透徹，並指年輕人應抬起頭，看看祖國的錦繡河山，以及「14億人平凡而動人的中國夢」。

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