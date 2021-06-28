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中共官修百年大事記 習近平名字出現次數超越毛鄧江胡

記者羅印冲/即時報導
中共官修百年大事記，習近平名字出現次數超越毛鄧江胡。路透
中共官修百年大事記，習近平名字出現次數超越毛鄧江胡。路透

中國在慶祝中共建黨100周年之際，官方新華社發布《中國共產黨一百年大事記（1921年7月—2021年6月）》。

由中共中央黨史和文獻研究院編寫的中共百年大事記，全文9萬多字。開頭三段是引言，敍述中共成立的背景，然後逐年記載中共歷史。始於1921年7月中共一大召開，止於2021年6月中共歷史展覽館開館。

中共百年大事記稱，1840年以後，由於西方列強入侵，由於封建統治腐敗，中國逐漸成為半殖民地半封建社會。太平天國運動、洋務運動、戊戌維新運動、義和團運動都失敗了，孫中山領導的辛亥革命仍然沒有改變「舊中國」半殖民地半封建的社會性質，沒有改變中國人民的悲慘命運。中國期待著新的社會力量開闢新的救國救民道路。1917年俄國十月革命給東方被壓迫民族以巨大鼓舞。五四運動後，中共應運而生。

據香港01報導，經統計，中共百年大事記中，中共五領導人毛澤東、鄧小平、江澤民、胡錦濤、習近平的名字分別出現138次、75次、40次、32次、184次。

習近平的名字出現次數比毛澤東多，也比鄧小平、江澤民、胡錦濤三人出現次數之和（147次）還要多。

與此相對，中共百年大事記呈現「詳近略遠」的布局，習近平時代九年（2012年—2021年）的篇幅共三萬多字，約佔大事記全文的三分之一。

6月28日，中共中央機關報人民日報發表「任仲平」署名文章《百年輝煌，砥礪初心向復興——寫在中國共產黨成立100周年之際》。其中，毛澤東的名字出現4次（含毛澤東思想1次），鄧小平的名字出現3次（含鄧小平理論1次），習近平的名字出現14次（含習近平新時代中國特色社會主義思想2次），江澤民、胡錦濤的名字沒有出現，但提到了他們分別創立的「三個代表」重要思想和科學發展觀。

報導指，中共歷來就有重視歷史的傳統。每次逢十周年黨慶、國慶，中共官方編寫黨史、國史大事記，已經成為慣例。2019年中共建政70周年，中共中央黨史和文獻研究院就曾編寫《中華人民共和國大事記（1949年10月—2019年9月）》。統計顯示，毛澤東、鄧小平、江澤民、胡錦濤、習近平的名字分別出現61次、58次、32次、31次、121次。

中共 中國 習近平

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