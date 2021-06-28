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中共建黨百年大型文藝晚會「因故」改在28日晚舉行

記者賴錦宏／即時報導
中共建黨百年文藝晚會。（Zz橘黃色日落微博照片）
中共建黨百年文藝晚會。（Zz橘黃色日落微博照片）

原定29日舉辦的慶祝中共建黨100周年大型文藝晚會，「因故」提前在6月28日於北京鳥巢體育場舉行。據官媒《北京日報》報導，為保障演出活動安全、順利進行，北京市公安局發布交通管制通告，演出活動當天對國家體育場周邊及相關道路分時、分段採取交通管制措施。

北京部分道路從6月28日6時至演出活動結束，除了持有演出專用證件的車輛和人員外，禁止其他車輛和行人通行。

據香港01，該文藝晚會保密程度極高，參加演出的中國網友稱，倒時差的日子終於要到頭啦，近三個月的辛苦都在今晚呈現。

此前有消息稱，內容上，文藝晚會將以大型情景史詩形式呈現，綜合運用多種藝術手段，展現中共百年來帶領「中國人民進行革命、建設、改革」的畫卷。

也有知情網友稱，「這種大型的系統工程其實提前就準備好了，早一天晚一天其實都沒太大影響。主要看老天爺哪天給面兒，選擇個最優時間就行」。

據悉，27日晚間，北京部分地區曾落下雞蛋大的冰雹和大雨。

對於交通管制方面，有網友稱，「由於地鐵信號故障，交通直接癱瘓」。也有走在路上的網友稱，「大中午的，燕郊把進京高速給封了，讓走小路，一條小路，堵車60分鐘」。

中共建黨百年文藝晚會28日晚在鳥巢體育場舉行。（一隻勤勞的蟲子微博照片）
中共建黨百年文藝晚會28日晚在鳥巢體育場舉行。（一隻勤勞的蟲子微博照片）

北京 中國 中共

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