中俄元首強調：反對打著民主和人權幌子干涉別國內政

中國國家主席習近平與俄羅斯總統普亭舉行視訊會議，雙方都反對打著民主和人權幌子干涉別國內政。（新華社資料照片）

中國 國家主席習近平與俄羅斯 總統普亭 28日舉行視訊會議，雙方都反對打著民主和人權幌子干涉別國內政，反對搞單邊強制性制裁。

據新華社報導，普亭熱烈祝賀中國共產黨建黨100周年。普亭表示，俄方對當前俄中關係達到前所未有的高水平和兩國合作全面穩步發展感到滿意。俄方願意同中方繼續深化戰略互信，加強在國際事務中的協調協作，將俄中新時代全面戰略協作夥伴關係提升到更高水平。

兩位元首強調，共同堅定維護以聯合國為核心的國際體系和以國際法為基礎的國際秩序，支持和踐行真正的多邊主義，反對打著民主和人權幌子干涉別國內政，反對搞單邊強制性制裁。

雙方強調，共同反對利用疫情和病毒溯源搞汙名化、政治化。俄方支持成功舉辦北京冬季奧運會。

習近平強調，中俄關係成熟、穩定，經得起任何國際風雲變幻考驗。雙方在涉及彼此核心利益問題上相互堅定支持，戰略協作富有成效，有力維護兩國共同利益。在世界進入動盪變革期、人類發展遭遇多重危機背景下，中俄密切合作，為國際社會注入正能量，樹立新型國際關係的典範。

另據俄羅斯傳媒報導，普亭指出，俄中關係已提升到前所未有的高度，成為國家之間合作的典範。他又說，在地緣政治動盪加劇條件下，俄中協調在朝鮮半島局勢、恢復伊朗核協議等世界事務中發揮著穩定作用。